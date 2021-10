Santa Cruz y Latorre cruzan duras acusaciones tras polémica por aportes de pesqueras a Sichel

En diálogo con Tele13 Radio, el empresario y el ex Presidente de la DC, hicieron sus respectivas acusaciones, en medio de amenazas de querellas por la polémica de financiamiento irregular.

El candidato presidencial Sebastián Sichel se defendió el miércoles, tras la publicación de una denuncia de financiamiento irregular en su campaña cuando fue candidato a diputado.

Tras la aclaración, su coordinador político del comando, Juan José Santa Cruz , señaló que "todo es una operación orquestada y planificada de parte de la izquierda y la Democracia Cristiana".

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, más aún cuando en diálogo con Tele13 Radio este jueves, ratificó sus dichos.

"Lo que se juega este país en los próximos 20 años en esta elección es clave, y aquí nos jugamos la opción que este país caiga en el populismo o mantenga una vía democrática y de desarrollo en libertad, eso nos estamos jugando", precisó el coordinador.

Y añadió: "Siento que la izquierda, incluida, la DC, hoy día está en una guerra asquerosa con tal de ganar esa batalla, entonces si me dicen que estos debates nos han llevado al barro con las actitudes de ellos, sí".

Frente a esta postura que tomó Santa Cruz, Juan Carlos Latorre , ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), señaló también en conversación con Tele13 Radio que no era así, ya que "la respuesta que ha habido respecto al tema ha concitado la opinión de diputados de RN, hasta diputados de la izquierda que señalan que es ridículo que Sichel dijera que no sabía cómo se estaba financiando su campaña".

Santa Cruz: "La DC visitaba todas las empresas"

En relación al financiamiento en sí, el coordinador del comando de Sichel aseguró que Sebastián Sichel "no tenía nada que ver en este tipo de financiamiento, él no tenía relación alguna con las pesqueras y él no le pidió plata a las pesqueras nunca"

En este contextó, agregó que "la relación con el empresariado la tenía el partido [la DC]. En esa época las empresas sí podían aportar plata. No es que el empresariado se acercara a los partidos para donar plata, la Democracia Cristiana visitaba todas las empresas para pedirles plata".

Latorre desmiente y pide a Santa Cruz que "se cuide de reacciones destempladas"

Latorre decidió responderle a Santa Cruz, desmintiendo que haya pedido aporte a empresas reguladas o concesionadas por el Estado. Asimismo, le pidió al coordinador que se cuide de las reacciones destempladas.

"Yo no sé de dónde saco eso, Santa Cruz esta un poquito acelerado con el tema, parece que le afectó mucho, yo no sé de dónde saca eso, me imagino que habrá entregado algún elemento al respecto", sostuvo.

Y añadió: "Es bastante absurda la forma en la que él ha reaccionado, no entiendo por qué está tratando de cubrir una arista bastante compleja que se le ha abierto a su candidato por una denuncia que muestra un financiamiento de pesqueras a la candidatura en ese entonces de Sichel y que cuando se le pide que explique, él dice que esto debe explicarlo al DC"

"Le pediría al señor Santa Cruz que se cuide de esas reacciones un poquito destempladas que ha tenido porque está diciendo algunas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, yo lo desmiento una vez más categóricamente", manifestó el ex Presidente de la DC.

Cruce de querellas y caída de Cristóbal Acevedo

El cruce entre Juan José Santa Cruz y Juan Carlos Latorre también dio espacio para anuncios de querellas.

Al menos así lo señaló el coordinador del comando de Sebastián Sichel, al mencionar en Tele 13 Radio que el ex timonel de la DC Latorre debería asumir que era uno de "los levantadores de plata".

Y añadió: "Si se quiere querellar que lo haga, que no me amenace, que lo haga (...) que conteste si él visitaba empresas que eran reguladas por el Estado, que lo diga".

Por su parte, Latorre no descartó tomar acciones legales tras las declaraciones de Juan José Santa Cruz. "La reacción que han tenido y la forma como argumenta el señor Santa Cruz de forma destemplada y además con las acusaciones que son falsas, podría ser motivo de una reacción, no es el interés nuestro entrar a judicializar una discusión, que en el fondo, ya está clara y resuelta".

Por otro lado, Cristóbal Acevedo, quien renunció el miércoles a su puesto como coordinador de campaña del candidato presidencial Sebastián Sichel , y quien también estaría implicado en el financiamiento irregular de la campaña electoral de Sichel en 2009, aseguró que todas la acusaciones son una “vendetta” de la Democracia Cristiana (DC).

Acevedo, quien también fue apuntado en el reportaje de CNN y Chilevisión como uno de los cercanos a Sichel que recibieron dinero de empresas pesqueras como aporte a su campaña política, cuando fue candidato a diputado en 2009, aseguró que la filtración de los aportes de campaña a Sichel son una revancha de la DC por decisiones que se tomaron en el pasado.

Así lo corroboró Santa Cruz, quien precisó que "a Cristóbal Acevedo le hacen una persecución porque asumió en la Junaeb en 2015, donde encontró una corrupción de funcionarios demócrata cristianos a los cuales echó a todos y después se querelló contra ellos con el Consejo de Defensa del Estado".

Frente a esta postura, Latorre solo se limitó a decir que "él [Cristóbal] está haciendo una defensa personal y yo la entiendo. No es mi reacción una vendetta, menos con él, lo conozco y tengo una gran impresión de su trayectoria profesional y lamento que su amigo de toda la vida, Sichel, lo haya dejado caer. Es todo lo que puedo decir al respecto".