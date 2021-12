Victor Chanfreau ante querella del Servel en su contra: "Me parece ridícula"

El ex líder estudiantil aseguró que están "ocupando el Servel para fines políticos”.

El ex líder estudiantil, Víctor Chanfreau, respondió a la querella que anunció el Servel tras el llamado del dirigente a "esconder el carnet" a los familiares y amigos que voten por José Antonio Kast.

La moción presentada por el Servicio Electoral se basaría en “infringir la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios”.

Al respecto, Chanfreau aseguró que “primero quiero decir que me parece ridícula la querella , que estoy seguro de que se va a desestimar, porque no he cometido ningún delito”.

Además, 3el ex vocero de ACES agregó que "esta querella no tiene ninguna base jurídica y solo refleja que están ocupando el Servel para fines políticos como lo ha hecho siempre Sebastián Piñera y la derecha desde el Gobierno, que es ocupar la institucionalidad para sus intereses propios”.

El dirigente afirmó que esto es “jugar a la ley del empate, poniendo a la misma altura el llamado a fraude que ha hecho Sebastián Izquierdo, quien no es más que el fiel representante de la ultraderecha en el país”.

