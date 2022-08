Lo que se sabe del venezolano líder en Chile del Tren de Aragua que entró al país con una visa

Por Ex-Ante COMPARTIR



miércoles 3, agosto 2022 22:15 Hrs

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que Carlos González Vaca, alias Estrella, recluido en la cárcel de Valparaíso, ingresó dos veces a Chile de manera legal, en 2017 y 2019. Según el ex director de Migraciones del gobierno de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, la información es imprecisa: “En este caso era evidente que una visa otorgada en Chile por motivos laborales el 2017 no es un turismo, y que si se rechaza una definitiva por no entregar antecedentes es una alerta”.