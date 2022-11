La denuncia de Paz Zárate sobre "borrado masivo" de documentos del TPP11 bajo gestión de Ahumada

La abogada y experta en arbitraje internacional, Paz Zárate, realizó una extensa respuesta -a través de su cuenta de tuiter- a la entrevista que publicó este sábado el Diario Financiero al subsecretario de Relaciones Internacionales José Miguel Ahumada. “Tenemos que abrir la discusión sobre mecanismos de resolución de controversias en todos los foros, ya sea CIADI o TPP”, dijo Ahumada.

Ahumada, que se ha transformado en el rostro visible de los críticos de Apruebo Dignidad al tratado, se unió a la delegación que acompañó al Presidente Boric a la cumbre de Apec en Tailancia para negociar las side letters, la semana pasada. Se trata de una iniciativa que los expertos piensan que difícilmente prosperará, como ocurrió con Australia en la cumbre, que implica la presentación a los países suscriptores del acuerdo para que Chile quede excluido de una de las disposiciones claves ya negociadas del pacto, en el capítulo de inversiones del tratado.

A continuación una selección de los mensajes textuales de la abogada, que incluyó varios documentos y definiciones antiguas y recientes a lo largo de su argumentación, donde denunció un “borrado masivo” de documentos sobre el TPP11 que más tarde negó la Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

“¿Señal que esto da? Inversión extranjera en Chile ya no está protegida”

- “Chile ha enfrentado muy pocas veces a inversionistas extranjeros ante instancias internacionales bajo alguno de sus Tratados de inversión/libre comercio. ¿La más utilizada? El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI, institución del Banco Mundial”.

- “Justamente por tratarse de un país que históricamente respeta la inversión extranjera, las controversias suelen resolverse de otra manera (ej. cortes nacionales). Y el Estado ha emergido victorioso en la gran mayoría de los pocos casos internacionales”.

- “Presidente Boric y Subsecretario Ahumada tienen visión negativa de estos mecanismos jurídicos. La práctica del Banco Mundial respecto de Chile no respalda esa visión. A diferencia de Argentina/Bolivia/Venezuela, donde expropiaciones derivan en malos resultados”.

- “En la campaña presidencial ninguna figura de Apruebo Dignidad y hoy ninguna autoridad de Gobierno ha sabido explicar por qué Chile debe comenzar a “resguardarse” de mecanismos que históricamente le han beneficiado. ¿Señal que esto da? Inversión extranjera en Chile ya no está protegida”.

- “Hoy el Subsecretario aclara que su posición respecto de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado es una “sensibilidad” suya (porque práctica de los mismos respecto de Chile no respalda), e insiste en compararse con Nueva Zelandia. No es comparación apropiada”.

- “Chile no es N. Zelandia. -Allá no hay Pdte+Ministros que hayan integrado colectivo contrario a todos los TLC. -Viceministro que vea libre comercio =arma del imperialismo. -Riesgo político local que lleva a que inversionista pueda preferir que ente internacional decida disputa vs Eº”.

- “Pese al fracaso de la estrategia del Subsecretario (sólo NZ firmará side letter, México probablemente no lo hará), se insiste en la autocomplacencia. Lo firmado con Canadá no es éxito en modo alguno: y la interpretación que el Subsecretario tuerce la literalidad del documento”.

“Tergiversación autocomplaciente”

- “Más allá de la tergiversación autocomplaciente, el Subsecretario quiere REVISAR TODOS LOS TRATADOS con los que el país cuenta a fin de a eximir a Chile de mecanismos de solución de controversias, tal como dice el Programa de Gobierno. Es una pésima señal para la inversión extranjera”.

- “Esta estrategia no es compatible con la de Hacienda (búsqueda de inversión extranjera +reactivación económica). Y además se conduce con deshonestidad. Ej: Subsecretario niega la existencia de jurisprudencia. La cual se estudia en universidades en todo el mundo hace más de 30 años”.

- “Durante campaña presidencial, el débil Equipo RREE de Boric no contaba en sus filas con ningún abogado especializado en Derecho Internacional de inversiones. Ningún jurista experimentado en el área podría llegar al nivel terraplanista de negar la existencia de la jurisprudencia”.

- “El Subsecretario Ahumada (que ha dedicado todo su ttrabajo académico a batallar contra el libre comercio, que visualiza como “arma del imperialismo”), no es capaz de articular qué mecanismo idealmente podría resolver un conflicto entre el Estado chileno y un inversionista extranjero”.

- “Hoy, salir del CIADI (=Banco Mundial: https://icsid.worldbank.org/es/acerca) es un “salgámonos de la ONU”. Ver mapa de países signatarios/partes. Subsecretario nos compara con Brasil sin considerar geopolítica: países pequeños+medianos vs algunos grandes (atractivos siempre para inversión extranjera)”.

- “Otra falacia del Subsecretario: decir que las ganancias del CPTPP son marginales. Todos los ex Cancilleres, predecesores en SUBREI (ej Alejandro Jara https://bit.ly/3T5XUOk) y Embajadores de Japón (http://bit.ly/3FhPC1L) y Australia (http://bit.ly/3zsIo7E), dicen lo contrario”.

“Hago denuncia”

- “Es deshonesto borrar la realidad que no se ajusta a narrativa del Subsecretario. Hago denuncia: todas las minutas y documentos explicativos relativos al TPP (producidos durante una década), fueron borrados del sitio especializado http://tpp11.cl. Quedó texto sin historia”.

- “Viola principios de legalidad, transparencia y probidad administrativa el hacer desaparecer documentos públicos que son propiedad del Estado y que contienen la historia fidedigna del mismo, sobre todo habiendo tenido Chile (Gbno MB) rol central en su rearme post salida de EEUU.”.

- “Sueltos en otras secciones de web SUBREI quedaron un par de documentos, pero bloque de documentos explicativos históricos han desaparecido de la web. Eso sí, se les olvidó borrar Youtube. Esta playlist derriba mitos sobre el CPTPP y detalla sus beneficios”.

- “Somos varias personas las que notamos este borrado masivo de documentos. Imagino que ex funcionarios, como es natural, tendrán respaldo de minutas redactadas en estos años, así como de los videos en los cuales participaron (y que ahora quizá, post denuncia, podrían ser borrados)”.

- “Mi experiencia de ejercicio profesional, sobre todo como secretaria de Tribunal en casos Inversionista-Estado, es apoyar todas las iniciativas de transparencia y mayor estabilidad de los mecanismos. Pero ese debate debe ser conducido de manera honesta. Lo que hoy no hace SUBREI”.