Quiénes son las cartas que entregó el PC a Boric para conformar el gabinete

La diputada Camila Vallejo es la que encabeza los seis nombres que presentó el Partido Comunista al Presidente electo, quien debería anunciar la conformación de su gabinete esta semana.

Promedian cerca de 40 años y no todos forman parte de la generación de recambio del partido, como Camila Vallejo, candidata fuerte para conformar parte del comité político de La Moneda o llegar a Trabajo o el ministerio de la Mujer. La mitad son abogados, algunos trabajaron en posiciones estratégicas en el comando del Presidente electo, han ascendido a posiciones de poder dentro del partido o tenido figuración pública, como Bárbara Figueroa. La lista es paritaria. Se trata de 6 nombres que entregó el PC a Boric para la conformación del gabinete, sin que hasta ahora esté del todo claro si todos de ellos tendrán un cupo de primera línea en el equipo de gobierno y en qué posiciones jugarán.

Camila Vallejo: La diputada PC (Geógrafa de la U. de Chile, 33 años) integra el círculo del presidente electo junto a Giorgio Jackson e Izkia Siches. Junto a Boric y Jackson formó parte de la primera línea del movimiento estudiantil y, también junto a ellos, ingresó al Congreso en 2014. Fue vocera de la campaña de Jadue y luego de la de Boric. Y desde que él ganó la elección, su nombre ha estado en la lista de los seguros ministeriables. Su nombre es mencionado para la vocería de Gobierno, que forma parte del comité político de La Moneda, además del Ministerio de la Mujer o el de Trabajo (fue una de las impulsoras de rebajar la jornada laboral a 40 horas). Pertenece a la generación de recambio del PC y mantiene una relación de confianza con Boric, además de figuras claves del Frente Amplio y los partidos y movimientos que integró el presidente electo. En una entrevista con El País en 2017, señaló que “con el Frente Amplio tenemos muchas coincidencias programáticas y miradas estratégicas de futuro”.

Agencia Uno Lee También > Boric y nombramiento de su gabinete: "Se presenta esta semana, estamos ajustando los detalles"

“Somos el partido más grande de la coalición, pero no vamos a pesar ni más ni menos de lo que pesamos. Que nuestra bancada sea grande, que vayamos a ser parte del gobierno es una oportunidad para la coalición, para el trabajo que tenemos hacia adelante”, dijo a La Tercera en diciembre. “La campaña demostró una forma de hacer política distinta, que no tiene que ver con un giro al centro o a la ex Concertación, sino que con salir de la burbuja y sumar a la mayor cantidad de gente”, añadió.

Jaime Gajardo Falcón. Abogado de la U. de Chile (40 años) y doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el hijo homónimo del ex presidente del Colegio de Profesores fue el hombre del PC en las conversaciones que realizó en 2020 un grupo de 25 constitucionalistas de todas las tendencias políticas antes del plebiscito. Elaboraron un documento de mínimos comunes en el que, junto con abordar los derechos sociales y de los pueblos originarios, defendían la idea de que el derecho a propiedad estuviera en la nueva Constitución (también ha dicho que la Carta Fundamental “establece una garantía reforzada a la propiedad y en la experiencia comparada es de las que más protege dicho derecho a nivel constitucional”).

Estudió en el Instituto Nacional, José Zalaquett fue su profesor guía, actualmente es profesor de la UDP y se le reconoce como un cercano de Marcos Barraza, la voz del partido en la Convención: Se desempeñó como Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social, con Barraza de titular de la cartera. “Las graves violaciones a los DDHH en las elecciones en Nicaragua tienen que ser fuertemente condenadas y no se pueden relativizar”, escribió en su cuenta de Twitter, tras la reelección de Daniel Ortega.

Bárbara Figueroa. La profesora (42 años) e integrante de la Comisión Política del PC fue presidenta de la CUT entre 2012 y 2021 y se integró al equipo programático de Boric tras las primarias con Jadue. Este grupo lo integraban Nicolás Grau, Javiera Martínez, Diego Pardow, Lucía Dammert y los ex miembros de la campaña de Jadue, Fernando Carmona y Javiera Petersen. Para algunos, tras las primarias de Apruebo Dignidad, Figueroa representaba de alguna manera la agenda que abrió paso a los 700 mil votos que obtuvo Jadue. El proyectar su nombre en el comando de Boric era clave para el PC, luego de que saliera de la presidencia de la CUT y no lograra llegar a la constituyente. El 6 de enero, en una entrevista al medio El Siglo, la actual vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT sostuvo: “Estamos para empujar los cambios y eso lo haremos desde el rol que nos corresponde”. Sobre la postura que tendría la CUT con el gobierno que encabezará Boric respondió: “Es evidente que necesitamos entender que la no neutralidad no significa que tengamos que ser cooptados o ser condescendientes ante un Gobierno”.

Fernando Carmona. El economista de la U. de Concepción (42 años) fue el coordinador programático de la campaña de Jadue y luego se integró al equipo de Boric. Desde entonces tendió puentes con algunos de los asesores más estrechos del Presidente electo, como Nicolás Grau. Su nombre se menciona para Trabajo, Economía o alguna de sus subsecretarías. Su tesis de postgrado la hizo sobre el sueldo mínimo. Hijo del secretario PC Lautaro Carmona, en octubre Jadue le pidió que empezara a adelantar su trabajo programático, cuando ya había claridad de que competiría a La Moneda. En 2015 fue la voz técnica de la CUT en las tratativas por la reforma laboral de Bachelet -en cuya inclusión en el programa incidió la multiscindical- y luego fue invitado a participar en una Comisión Asesora Presidencial. Más tarde fue convocado para trabajar en el programa de Alejandro Guillier y trabajó con Camila Vallejo en la formulación del proyecto de impuesto a los súper ricos, uno de los proyectos emblemáticos del PC, cuya eficiencia han cuestionado economistas de centroizquierda y centroderecha.

Jeanette Jara (47 años). La abogada de 47 años asumió la subsecretaría de Previsión Social en reemplazo del hoy convencional Marcos Barraza cuando él abandonó el cargo para irse al Ministerio de Desarrollo Social, en Bachelet 2. En la colectividad señalan que tiene una buena relación con él, así como con el líder de la colectividad Guillermo Teillier. Se integró en 1989 a la JJCC y su carrera en el partido la ha llevado a integrar el Comité Central. Fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach, trabajó en el SII, con Julia Urquieta y durante su labor profesional ha dictado clases en la Usach.

Hoy, Jara es administradora municipal de Santiago, bajo la gestión de Irací Hassler (PC).

Fernando Monsalve. El abogado adquirió notoriedad pública como presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, donde se le atribuye haber encabezado el movimiento de hinchas, Colo Colo de Todos, que levantó la bandera de recuperar el club para sus socios y se han mostrado contrarios al modelo de gestión que se ha implementado en los clubes deportivos desde la puesta en marcha de la ley de SADP. Fue un crítico de Leonidas Vial y Aníbal Mosa, quien llegó a decir que “Colo Colo es de izquierda”. Una de sus primeras medidas fue, en conjunto con los socios, anular el nombramiento de Pinochet como presidente honorario. Ha sido socio del convencional Hugo Gutiérrez en el estudio jurídico Gutiérrez & Monsalve, y fue uno de los abogados querellantes en el caso Exalmar contra Presidente Piñera. Tuvo una fallida candidatura a diputado en el distrito 12.