Reino Unido pondrá fin este jueves al aislamiento obligatorio de pacientes de COVID-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes que el aislamiento obligatorio de las personas infectadas por COVID-19 finalizará en Inglaterra el jueves 24 de febrero , eliminando la principal restricción que quedaba contra el virus tras dos años de pandemia.

"A partir de este jueves (...) pondremos fin a la obligación legal de autoaislarse tras una prueba positiva", dijo Johnson este lunes a los diputados en el Parlamento.

"We will remove all remaining domestic restrictions in law"



