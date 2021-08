Confirman 21 casos asociados a brote de variante Delta por cumpleaños familiar en O'Higgins

La subsecretaria Paula Daza indicó que al menos 17 personas asistieron a una celebración en julio, de los cuales uno está conectado a un ventilador mecánico actualmente.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula daza, confirmó que existen 21 casos confirmados y probables para COVID-19 a raíz de un brote de casos de variante Delta en la Región de O'Higgins, de los cuales uno está conectado a un ventilador mecánico.

"El jueves pasado, el Instituto de Salud Pública reportó tres casos confirmados de COVID-19 de variante Delta en al Región de O'Higgins", reconoció la autoridad sanitaria.

"Hasta ahora se han reportado 21 casos confirmados y probables relacionados con este brote que es de carácter familiar. Al menos 17 personas asistieron a una celebración de cumpleaños el día 31 de julio", precisó.

Subsecretaria Daza se refiere a casos con variante Delta en la región de O'higgins por personas que asistieron a un cumpleaños: "De 17 personas, 15 son casos confirmados para Coronavirus"



En ese sentido, aseguró que, si bien la investigación epidemiológica ha continuado, "hasta hora, de estas 17 personas que participaron en este encuentro social, 15 son casos confirmados o probables para coronavirus".

"Se han enviado los casos a secuenciar y estamos a la espera de los resultados y del avance de la investigación epidemiológica para ver si hay un nexo con viajeros", comentó la subsecretaria.

"Todos los contactos estrechos identificados hasta ahora en la región se encuentran aislados en residencias sanitarias, lo mismo ocurre con los casos positivos excepto por cinco de ellos que han tenido que ser hospitalizados. Uno de ellos se encuentra conectado a ventilación mecánica ", afirmó.

Sobre lo mismo, Paula Daza insistió que este caso "es un claro ejemplo de qué puede ocurrir cuando en nuestras juntas sociales no nos cuidamos. No basta estar sólo en espacios abiertos y con la distancia física, siempre debemos usar la mascarilla, sobre todo cuando estamos con personas con quienes no convivimos".

"Aunque sean familiares cercanos, si no convivimos con ellos, incluyendo los niños, debemos usar la mascarilla", enfatizó y destacó la importancia de declarar correctamente los contactos estrechos.