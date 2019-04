La campaña para crear el primer Parque Nacional en la Región Metropolitana

#QueremosParque es una campaña que invita a crear el primer Parque Nacional para la Región Metropolitana en las 142.000 hectáreas de propiedad pública en el Cajón del Maipo. Te invitamos a firmar en nuestra web 👆 y sumarte a esta iniciativa #QueremosParque

