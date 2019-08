"Me cortaron las manos": "El Tyson" se refiere a denuncias por maltrato en "La Piccola Italia"

El protagonista del video en que un hombre aparece increpando a los trabajadores de un restaurant se hizo conocido en los últimos días.

Las denuncias comenzaron tras la viralización de un video donde el ex jefe de local de la Piccola Italia, David Plaza, —conocido por su círculo cercano como "El Tyson"— agrede verbalmente a los trabajadores.

El gerente general de la Piccola Italia, Sebastián Vanella, aseguró que no estaban al tanto de dichas situaciones y trabajan en "reformar todo esto, en hacer un convenio con la Mutual para poder hacer un convenio que lo valide el Ministerio del Trabajo, cosa de poder empezar a hacer las cosas bien".

Sobre el video, Plaza aseguró a TVN que él no es de esa manera (como se muestra en el video). "De repente me ofusco, pero voy a tratar de hacer las cosas como corresponden. Ya me echaron, me cortaron las manos porque me funaron por todos lados", dijo.

"Esto fue algo casual, algo que saltó (...) Estoy arrepentido de corazón porque mi familia está ahí, hay trabajadores detrás mío", dijo también.

'El Tyson' además aseguró que recibió amenazas tras la publicación del video: "Por teléfono, por un audio, pero tampoco voy a mostrar esas cosas porque yo lo provoqué, yo tengo que hacerme cargo de esto".

"Yo no soy una persona agresiva, tengo ese tono de voz, ese temperamento", aseguró el trabajador. "Siempre he sido así directo, cometí el error (...) No lo hice pensando que iba a pasar esto, para embarrar a la empresa, para embarrar a mis compañeros".