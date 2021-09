Aforo en Fase 4: ¿Cuántas personas pueden reunirse en una casa para ver el partido de La Roja?

La Roja saltará a la cancha del Estadio Monumental para medirse con el scratch y será seguido por millones desde sus hogares. ¿Qué medidas sanitarias hay que respetar?

Este jueves Chile recibe a Brasil en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la triple fecha Clasificatoria al Mundial de Qatar 2022.

El partido contará con presencia de hinchas en el recinto deportivo de Macul y será seguido por millones a lo largo del país.

Agencia Uno Lee También > Fase 4: ¿Qué se puede hacer en la etapa de Apertura? (y las diferencias de aforos con Fase 3)

Por lo mismo, una de las grandes dudas que hay es respecto a los aforos ligados al Plan Paso a Paso, pues gran parte del país está en Apertura (Fase 4).

"El llamado es no venir al estadio (Monumental) si es que no tiene entrada comprada, recordar también que los aforos para ver los partidos en casa es de 20 personas si no tiene Pase de Movilidad y un aforo bastante generoso de 40 personas si lo tienen ", afirmó el delegado presidencial Felipe Guevara.

"Llamamos a las personas que verán el partido desde sus hogares a que respeten las medidas preventivas, fortalezcan el autocuidado y respeten los aforos establecidos", agregó la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich.

Aforos en reuniones en casas particulares:

Si todos los visitantes poseen su Pase de Movilidad se podrá realizar una reunión con un aforo máximo de 40 personas.

Si no se cuenta con Pase de Movilidad, el aforo máximo será de 20 personas.

Cabe mencionar que para el cálculo del aforo se debe considerar el tamaño del espacio y que se pueda cumplir con un metro de distancia entre las personas.