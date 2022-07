Chileno que fotografió a Karen Rojo en Holanda: "Me dio rabia verla tan campante paseando"

El cineasta José Henríquez está de vacaciones en Europa y se encontró en Ámsterdam con Rojo, quien hasta el día de ayer se encontraba prófuga de la justicia.

La mañana del miércoles 13 de julio se conoció la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La información fue confirmada por la Fiscalía de Antofagasta, desde donde explicaron que Rojo fue detenida durante la madrugada en Holanda.

Posterior a esto, el Ministerio Público indicó que Rojo quedó privada de libertad en Róterdam por al menos seis semanas, mientras la justicia holandesa tramita la solicitud de extradición a Chile.

Lo anterior, luego que se fugara del país el 23 de marzo pasado , cuando la Corte Suprema ratificó la pena de cinco años y un día en su contra por el delito de fraude al Fisco.

Pero antes de su captura, fue un turista chileno quien logró dar con su paradero. El cineasta José Henríquez (34), mientras recorría la ciudad de Ámsterdam el pasado 5 de julio, la fotografió a la salida de una cafetería.

Si bien comentó que está de vacaciones, y también por trabajo en dicha ciudad, relató que todo sucedió mientras paseaba en bicicleta -alrededor del mediodía- por una calle donde solo era para peatones.

"La policía al verme, me pidió que me bajara de la bicicleta. Me bajé y empecé a caminar con la bici al lado, cuando de pronto en una esquina veo a alguien que se parece a Karen Rojo", declaró a Lás Últimas Noticias.

"Al mirarla más detenidamente me di cuenta de que efectivamente se trataba de Karen Rojo e inmediatamente recordé que se encontraba fugitiva, por eso comencé a seguirla hasta que ella entró a una cafetería", siguió relatando el cineasta.

Fue ahí que decidió esperarla a la salida del local. "Me fijé que no estaba consumiendo nada, y por ende, supuse que podría haber entrado al baño y así fue. Estuve esperando unos siete a diez minutos, cuando de pronto salió", dijo.

Justo en ese momento, según comentó, alcanzó a tomarle dos fotos muy nítidas. "Ella se dio cuenta que le tomé las fotos", expresó.

Consultado por qué decidió fotografiarla, Henríquez explicó que "fue un impulso el seguirla". "Después que ella entró a la cafetería me dio algo de rabia verla tan campante paseando. Eso me llevó a querer esperarla y sacarle una foto", afirmó.

Finalmente, confindenció que jamás imaginó que la imagen -que se viralizó en redes sociales- iba a servir para dar con el paradero de la ex alcaldesa. "En el momento que sucedió no pensé que la foto pudiese ayudar en nada en realidad", concluyó.