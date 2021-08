Daza ante denuncias de estafa sobre "agendar" dosis de refuerzo: "Nosotros no estamos llamando"

La aclaración de la autoridad sanitaria ocurre luego que se denunciara una nueva modalidad de estafa que pretende hackear cuentas de WhatsApp engañando con un supuesto "agendamiento" de la dosis de refuerzo de la vacunación contra el coronavirus.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó tajantemente que desde el Ministerio de Salud (Minsal) u otros organismos sanitarios estén contactando a la ciudadanía para "agendar" la vacunación de refuerzo contra el coronavirus.

El nuevo intento de estafa quedó al descubierto durante este martes, luego que se reportara en redes sociales que sujetos contactaban a personas con al intención de "agendar" la entrega de la dosis de refuerzo contra el COVID-19, justo una jornada antes que se dé curso a ese proceso en Chile.

Tras hacerse conocida la modalidad de engaño -que pretende hackear la cuenta de WhatsApp-, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, hizo un llamado de atención a través de sus redes sociales.

"Se masifica estafa a trabajadores de salud, haciéndose pasar por el Ministeri ode Salud o Seremi, llaman con datos (mail, teléfono y RUT) para 'dosis de refuerzo' o 'estudio de casos' y solicitan una clave enviada por SMS para poder apropiarse de su WhatsApp", indicó en Twitter.

Al respecto, la subsecretaria Paula Daza, en diálogo con T13 Tarde, reconoció que tras reportarse la nueva modalidad de estafa "estamos en conocimiento, hemos dado a conocer esta información al Minsal, para estudiar cómo obtuvieron la información de las personas".

" Nosotros no estamos llamando a las personas para que acudan a los consultorios. Por lo tanto, eso no es una noticia oficial", agregó y destacó que las personas no deben tomar en cuenta los supuestos contactos, sino que se guíen por el calendario de vacunación.

En esa línea, el Ministerio de Salud, a través de su cuenta en Twitter, precisó que "de acuerdo a intentos de estafas en redes sociales informamos que el Minsal, Seremis, centros de salud, de vacunación y hospitales no realizan llamados telefónicos para agendar hora y lugar de vacunación ni solicitan entrega de códigos vía SMS".