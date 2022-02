"El accidente pasó porque fui un estúpido" Habla conductor que chocó al papá de Gary Medel

El hombre asegura que asumió su error desde el primer momento y que trató de remediarlo en el lugar. Sin embargo, sostuvo que el padre del futbolista abandonó la escena antes de que pudiera concretar nada.

Aaron Fuentes, un adiestrador canino de 26 años, relató a Las Últimas Noticias relató los detalles del accidente automovilístico que protagonizó con el padre de Gary Medel, Luis Medel, luego de que Fuentes doblara en su vehículo en tercera fila.

Fuentes asegura que cometió "una mala maniobra" que no va a volver a repetir en su vida, pues lo atribuye al estado del hormigón de la construcción de un refugio de animales que están construyendo en Quilicura. Según explicó, el apuro lo hizo pensar en salir rápido, por lo que realizó el temerario cruce.

"Yo nunca hubiese querido que mis hijos se dañaran, ellos son mi vida", lamentó.

El hombre asegura que lo primero que hizo tras el choque fue intentar remediarlo con Medel: "Le digo, llamemos a Carabineros y él me responde 'no puedo' y me hace el gesto de que estaba al teléfono. Mientras yo me puse a marcar, él simplemente se subió a la camioneta y se fue", sostuvo.

Luego del incidente, se dio cuenta de que su hijo se había lastimado la boca en la colisión, por lo que fueron inmediatamente a urgencias.

Opinión pública

Durante la tarde del mismo día, la pareja de Aaron hizo un post en Facebook para poder dar con el paradero del sujeto para así conseguir sus datos y hacer el parte policial, para así ver cómo los podría cubrir el seguro: "Ahí fue cuando se malinterpretó, porque empezaron a decir que estabamos funando al señor y eso no es cierto. No soy de andar funando a la gente, mucho menos amenazando".

Al día siguiente, borraron la publicación de la red social. Sin embargo, el mismo Gary Medel le respondió un mensaje por Instagram a la mujer, por el que entraron en otra discusión en la que "él daba a entender que nosotros queríamos plata, pero no es así, todo se debe a que mi hijo se atiende en el servicio público y yo no tengo seguro de auto".

Las enseñanzas

"A los 12 viví en la calle. A los 14 fui papá. Ahora estoy estudiando Veterinaria. La vida me ha enseñado a respetar a los demás y he tratado de hacer siempre las cosas bien. Me dolió que la gente critique todo porque cometí un error, un error grave. Reconozco que me dio un poco de rabia que la persona se fue sin más del lugar ¿qué hubiese pasado si a mi hijo le pasaba algo grave? él podría haber ayudado a asistirlo", aseguró.

Fuentes ya tuvo la oportunidad de hablar personalmente con Luis Medel. Relata que le reiteró que el accidente fue su culpa, le pidió disculpas por lo que sea que pudiese haber opinado o dicho la gente, le contó también que luego de llevar a su hijo a la urgencia, fue a Carabineros y constató el hecho con él mismo como responsable.