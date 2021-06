ENUSC 2020: Victimización cae a nivel nacional pero sube la percepción de inseguridad

Cifras de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana revelaron que una disminución del 4,5% de la victimización, pero la percepción de inseguridad pasó de un 81,8% a un 84,3%.

Durante el 2020, un 19,2% de los hogares en Chile declararon haber sido víctimas de un delito, una cifra que, de acuerdo a lo señalado por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), significa 4,5% menos que la cifra registrada en 2019 y es la más baja desde el 2012.

Sobre las cifras, 10 de las 16 regiones del país marcaron una disminución significativa de los niveles de victimización, y esas son: Tarapacá (-5,6%), Atacama (-3,9%), Valparaíso (-5,2%), O’Higgins (-4,8%), Maule (-.5,2%), Biobío (-4,8%), La Araucanía (-5,7%), Los Lagos (-5,3%) y Magallanes (-7%).

Eso mientras que en la Región Metropolitana se registró un descenso de -4,7%, pasando de un 27,5% a un 22,8%.

En relación a los delitos producidos, los robos por sorpresa pasaron de un 4% en 2019 a un 3,3% en 2020; el robo con fuerza a la vivienda pasó de 3,5% a un 3%; hurtos bajaron de un 8,6% a un 4,6%; lesiones pasaron de un 1,5% a un 1%; eso mientras que el delito de robo con violencia o intimidación se mantuvo en un 4%, misma cifra que en 2019.

De igual manera, ilícitos que mantuvieron sus cifras fueron el robo de vehículos con un 0,9% y el robo de objeto de o desde vehículo con un 10,5%.

La cifra que sufrió un aumento: La percepción de inseguridad

De acuerdo a lo recogido por ENUSC, la percepción de inseguridad subió , pasando de un 81,8% a un 84,3%; mientras que solo un 33,2% de los hogares víctimas realizó una denuncia de manera formal, lo que significa 3,3% menos que en 2019.

Sobre las causas para no denunciar, los encuestados manifestaron en un 24,2% que “la policía no podría haber hecho nada”, un 20,8% indicó que “la justicia no hubiera hecho nada” y un 15,4% apuntó que “la pérdida no fue lo suficientemente seria”.

Cabe mencionar que el sondeo se realizó entre octubre y diciembre de 2020 e involucró a 23.656 viviendas de todo Chile.