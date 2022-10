Farkas tras donar su mansión en Lo Curro: “Tengo más de lo que necesito”

El filántropo habló de su “donación más grande” al Desafío Levantemos Chile, que consiste en una casa en Vitacura que servirá para construir otras viviendas de alto estándar.

El multimillonario chileno Leonardo Farkas realizó una importante donación al Desafío Levantemos Chile. Se trata de su casa en Lo Curro, Vitacura, avaluada en 3.400 millones de pesos y que será utilizada para la construcción de nuevas viviendas de alto estándar.

La donación del filántropo se conoció el lunes y este martes Farkas salió a aclarar que se trata de la “donación más grande” que ha hecho, y aseguró que no pidió a la fundación poner su nombre en el proyecto.

“Mis rabinos me enseñaron, y siempre lo dije, que lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de dios. Tengo más de lo que necesito, mientras muchos tienen lo mínimo”, dijo Farkas en sus redes sociales.

“Conozco la valiosa gestión y he ayudado desde hace muchos años a Desafío Levantemos Chile, es más, doné dinero para el proyecto de Juan Fernández y por cosas del destino decidí no ir en el avión donde perdió la vida su fundador Felipe Cubillos, el gran Felipe Camiroaga y otros extraordinarios hombres y mujeres”, añadió.

El millonario, cuya casa donada cuenta con una cancha de tenis, una laguna artificial, un baño turco y más de 30 estacionamientos, enfatizó en que él ya no posee empresas en Chile, por lo que esta donación no busca reducir el pago de sus impuestos.

“Salí de Chile y cerré todas mis empresas el año 2013 y no he tenido ingresos en Chile desde hace casi una década, por lo que no tengo nada que rebajar de impuestos con esta donación”, aclaró.

“En ella invertí más que eso y le puse mucho cariño en cada rincón, espero que con la venta puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas”, agregó.