Ossa rechaza proyecto de indulto a presos por el estallido social: "No es intelectualmente honesto"

En conversación con Tele13 Radio, el ministro de la Segpres dijo que los indultos "proceden solo a personas condenadas y de hecho hoy existen y se conceden excepcionalmente".

El ministro Secretario general de la presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se refirió este lunes a las personas que están en prisión preventiva tras las protestas ocurridas el 18 de octubre de 2019 en Chile y el proyecto que busca liberarlas.

En conversación con Tele13 Radio, Ossa r echazó el proyecto de indulto a los presos del estallido social, argumentando que no es honesto porque se trata de una amnistía.

"Me parece muy mal, porque no es intelectualmente honesto. No es un indulto, es una amnistía. Los indultos proceden solo a personas condenadas y de hecho hoy existen y se conceden excepcionalmente", declaró la autoridad.

Ossa mencionó que el mensaje de este proyecto de ley "reconoce que se trata de delitos" y señala dos cosas. "Uno, que se trataba de jóvenes cuyos derechos sociales y económicos habían sido previamente afectados, y dos, que esto ocurre en un contexto de violaciones de derechos humanos", precisó.

En este sentido, dijo que "muchas personas tenían sus derechos económicos y sociales afectados, algunos lo manifestaron de forma pacífica, otro lo hicieron por las redes, otros no se manifestaban, pero justamente aquellos que aún cuando teniendo causas sociales, que podré esgrimir, optaron por la violencia, no nos parece razonable que esa sea una justificación".

Sobre el largo periodo que llevan en prisión preventiva los detenidos acusados de participar en distintos hechos vandálicos durante y después del 18 de octubre, el ministro señaló que "en Chile tenemos un grave problema de la duración de las prisiones preventivas, en este sentido no se trata una situación curiosa de ellos".

Y agregó: "Lo que está ocurriendo en Chile es que hay muchas personas en prisión preventiva que luego, o bien no son condenadas a penas privativas de libertad o no son condenadas a penas inferiores al tiempo que tuvieron en prisión preventiva y ese es un tema complejo y que implica no solo a quienes incendiaron el metro, no solo de quienes agredieron a Carabineros, sino también a veces respeto de otros tipos de delitos como puede ser un hurto o un portonazo".

IFE Universal y ayudas económicas

El ministro de la Segpres no quiso adelantar si el Presidente Sebastián Piñera anunciará en la Cuenta Pública de este martes 1 de junio nuevas ayudas económicas para las familias en medio de la pandemia.

Sin embargo, declaró que el proyecto del IFE Universal es probable que sea despachado el miércoles por la Cámara de Diputados y Diputadas.

Asimismo, sostuvo que "va a pasar el sábado al Senado. Pero he visto declaraciones de la oposición y del Senado que de muy buena voluntad nos han dicho que lo van a tramitar rápido así que eventualmente el domingo podrían haber noticias".