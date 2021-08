Revelan imágenes de incidente donde trabajador cercenó mano a cliente en mall chino de Recoleta

El sujeto, Xianjun Wang, quedó en prisión preventiva y se estableció un plazo de investigación de 70 días.

En las últimas horas se revelaron imágenes del incidente donde un trabajador le cortó la mano a un cliente, tras un confuso hecho ocurrido en el mall chino, en Recoleta.

Los hechos se produjeron el domingo pasado, cuando la víctima visitó la tienda de Xianjun Wang, y al momento de abandonar el lugar, sonó la alarma.

Según la versión entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el propietario de la tienda le pidió al cliente que se dejara revisar, sin embargo éste se negó y comenzó un forcejeo.

En ese momento fue cuando el locatario sacó un hacha y atacó al hombre y le cortó su mano.

La víctima fue hospitalizada y pese a someterse a una cirugía, perdió su extremidad. En conversación con T13, el cliente señaló que trató de intimidar al trabajador para que lo dejara salir, pero no pensó que él tocaría la peor parte.

"Él se me abalanza con el machete, yo le sujeto la mano, forcejeamos, él se gira y se me suelta la mano con el machete y en la vuelta que se da, me da el machetazo y yo pongo la mano para protegerme la cara y me voló la mano de una, de un corte limpio", expresó.

