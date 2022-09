Pablo Chill-E queda libre tras amenazar a vecino: "Como soy famoso dijo que salí con una pistola"

El cantante conversó con T13 Tarde y relató como sucedieron los hechos. Afirmó que "nunca hubo arma de fuego".

En libertad y con prohibición de acercarse a la víctima, quedó Pablo Chill-E luego de ser formalizado tras un incidente que protagonizó la tarde del martes, donde, según Carabineros, amenazó al dueño de una parcela en Calera de Tango, Región Metropolitana.

Todo habría sucedido cuando el artista se enfrascó en una discusión con un vecino, luego de que su perro raza pitbull se pasara hasta la vivienda colindante y atacara a la mascota del denunciante.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:00 horas y, según la denuncia, el cantante -de nombre real Pablo Acevedo- le habría mostrado una pistola en forma amenazante a su vecino, justo cuando éste pretendía lanzar una piedra para que el pitbull soltara a su perro.

El artista fue detenido, pasó la noche en la comisaría y esta mañana fue formalizado, quedando posteriormente en libertad.

En conversación con T13 Tarde , Pablo Chill-E contó su versión de los hechos y explicó que el vecino inventó lo del arma porque él es famoso. "Nunca hubo arma de fuego", comenzó diciendo.

"Él iba a venir con así un peñasco, yo quería defender a mi perro porque siempre se me escapa y siempre había problemas con que se agarraban los perros y eso fue lo que pasó pero esta vez el hueón [sic] vino con una piedra y con esa piedra lo hubiera matado a mi perro y yo me puse encima y después le dije que le iba a pegar y como yo soy famoso, él dijo que yo salí con una pistola y que lo había amenazado de muerte, pero todo eso es mentira", relató el intérprete de "Vibras".

Y añadió: "Yo siempre he cuidado a mi perro, y no se me escapó a mí, se le escapó a mi amigo y fue sin querer porque justo íbamos saliendo, antes ya se había escapado y por eso había problemas".

En tanto, su abogado, Diego Rojas, mencionó que tras las indagaciones "el arma nunca apareció, nunca existió, esa es la verdad (...) Nosotros solicitamos que pidieran acceder a una entrada y registro voluntario, lo cual hizo la policía, entrando a la casa de Pablo, no encontrándose esta arma. Entonces como defensa lo desmentimos absolutamente y de manera categórica".

Finalmente Rojas, aclaró que tanto Pablo como su familia no poseen ni tienen ninguna arma de fuego inscrita.