Decretan prisión preventiva para acusado de asesinar a carabinero en San Antonio

El uniformado fue atacado con un objeto contundente en la cabeza cuando intentó fiscalizar a los participantes de una carrera clandestina y falleció días más tarde producto de la gravedad de sus lesiones.

En prisión preventiva quedó el presunto autor del homicidio del sargento segundo, Carlos Retamal, quien falleció esta semana a raíz de las graves lesiones producto de un golpe con un elemento contundente en su cabeza.

En la audiencia de formalización se determinó que el uniformado llegó hasta el sector de Malvilla junto a un compañero tras ser alertados de una carrera clandestina. Una vez en el lugar tomaron las patentes de los participantes a la distancia.

Fue en ese momento cuando el detenido, identificado como Jeremy Rodríguez, golpeó con un fierro desde su auto en movimiento al uniformado provocándole lesiones de gravedad que provocaron su muerte días después.

Además, el tribunal determinó in plazo de investigación de 120 días y se determinó que Rodríguez sea trasladado hasta el penal Santiago Uno en la región Metropolitana.

"Parece que le pegué al paco"

El fiscal leyó la declaración de uno de los conductores que participó de la carrera clandestina, quien detalló que en el lugar había alrededor de 50 autos. "Veo que a la distancia llegaron los carabineros, se estacionan al principio, se bajan de las motos dos funcionarios y se quedan a un costado de la avenida", relató.

"Yo huí del lugar por la avenida principal (...) y mientras iba huyendo pasé por el lado de los carabineros y observo que uno de ellos se desmayó, pensé que estaba haciendo drama y seguí mi recorrido con dirección a Melipilla, trayecto en el cual llamé a Jeremy", afirmó.

Con respecto a esa llamada, el testigo contó que Jeremy le dijo: "'Parece que le pegué al paco' (...) a las 18:45 me encontré con Jeremy y él me dice que le había pegado al paco, le pregunté cómo y me dijo que con un fierrazo, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto de su auto".

"El Jeremy andaba volado"

El mismo testigo también se relató que el acompañante del detenido grabó un video donde se escucha que Rodríguez le dice "pásame una botella" y le pasa una de plástico. Según relató el testigo, "Jeremy la rechaza y él mismo se pone a buscar algo en el auto y se escucha que el copiloto le dice 'con eso no, con eso no'".

"Le pone primera, segunda, y como en tercera, a unos 80 ó 90 kilómetros por hora le lanza el fierro al carabinero y acto seguido se escucha decir 'oh, le pegaste'. Ese día el Jeremy andaba volado, se había tomado dos cervezas Corona o Sol y esas eran las cervezas que quería que le pasaran, pero como no las encontró, pilló a mano el fierro para cambiar la rueda", agrega.