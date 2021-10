Retiro retrocede a Restricción: ¿Qué se puede hacer en la Fase 1 del Plan Plan Paso a Paso?

Retiro retrocederá a la fase inicial de la estrategia sanitaria el miércoles 27 de octubre, convirtiéndose en la primera comuna del país en hacerlo.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que Retiro se convertirá en la primera comuna del país en retroceder a Restricción (Fase 1) en el Plan Paso a Paso, a raíz de la evolución de la pandemia de coronavirus en Chile.

Las modificaciones entrarán en vigencia desde las 05:00 horas de este miércoles 27 de octubre.

La medida se adoptó producto del aumento de casos que se ha registrado en las últimas semanas y que incluso contempló el retroceso total de la Región Metropolitana a Preparación (Fase 3).

¿Qué se puede hacer y qué no en Restricción (Fase 1)?

En cuanto a las clases y actividades presenciales en salas cunas, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar, la asistencia es voluntaria y la apertura está permitida, pero no figura como obligatoria.

Las clases y actividades de instituciones de educación superior también están permitidas y las reuniones en residencias particulares poseen un aforo máximo de cinco personas, independiente de si están vacunadas o no.

La atención presencial al público , como en el comercio, museos, parques de diversiones y ferias laborales, en lugares cerrados o abiertos deberán cumplir con el aforo de una persona cada 12 metros cuadrados.

Y la atención presencial en restaurantes , cafés y fuentes de soda se permitirá sólo en espacios abiertos a personas con Pase de Movilidad; y el aforo contemplará dos metros entre bordes de las mesas y un máximo de dos ocupantes.

Actividades en gimnasios y similares se permitirán solo en espacios abiertos y con asistentes que posean Pase de Movilidad y siempre debe haber una distancia de dos metros entre máquinas. Eso mientras que actividades físicas y deportes se permitirán solo en lugares abiertos y con un aforo máximo de cinco personas.

En cuanto a las actividades sin interacción entre asistentes se debe mantener una ubicación física durante toda la actividad y debe haber un metro entre participantes, quienes deben permanecer con mascarilal y sin consumo de alimentos.

En recintos con infraestructura con butacas o bancas fijas, en lugares abiertos el aforo máximo será del 20% y un máximo de 50 personas con Pase de Movilidad; en lugares cerrados estarán prohibifos, a excepciones de funarales y cultos religiosos; y si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo se reducirá a la mitad.

Ahora bien, si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas, la ubicación de asistentes deberá ser permanente y a 1,5 metros de distancia, con un aforo de una persona cada ocho metros cuadrados. En lugares abiertos el aforo será de 25 o 50 personas si tienen el Pase de Movilidad; y en lugares cerrados están prohibidos.