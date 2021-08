¿Qué significa que haya transmisión comunitaria de la variante Delta del coronavirus en Chile?

La epidemióloga Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, explicó a T13.cl los alcances de esta categorización, a raíz de la detección de cuatro casos en la Región Metropolitana.

Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó la detección de cuatro casos de transmisión comunitaria de coronavirus por variante Delta. Se trata de los primeros contagios en esa categoría que se registran en el país, pues los otros eran a raíz de viajeros provenientes del extranjero.

De hecho, los cuatro casos de transmisión comunitaria, que corresponden a la Región Metropolitana, están dentro de los 59 que se han detectado, de los cuales 55 están relacionados con viajeros.

Pero, ¿qué implica que haya transmisión comunitaria de la variante Delta y por qué la distinción con los casos de viajeros?

La epidemióloga Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, precisó a T13.cl que "la transmisión comunitaria implica que estas personas no tienen ningún vínculo con algún viajero, ellos se contagiaron, no se sabe cómo, no hay vínculo con viajeros, ellos no vienen del exterior, no tienen ningún contacto con alguien que haya viajado al exterior".

"Si bien es cierto, hay 55 viajeros que tienen esta variante Delta que son PCR positivo, a los que se les hizo secuenciación genómica; éstas cuatro personas no tuvieron contacto con ellos ni con ningún viajero, entonces eso quiere decir que ya tenemos variante Delta dentro de las personas a nivel comunitario, es decir, que cualquiera puede tener en estos momentos ese contagio", agregó.

"Se contagió y no sabe cómo. El problema es que esas personas se contagiaron por esa persona que también tiene variante Delta y no sabemos quién es ", señaló la epidemióloga, quien afirmó que es posible presumir que "hay más casos que no han sido detectados".

Agencia Uno Lee También > Estos son los países que autorizaron una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Sobre qué viene de ahora en adelante y en qué hay que poner especial cuidado, la doctora Erika Retamal afirmó que "tenemos que estar alerta al signo de congestión nasal y que es típico de la variante Delta".

"La sintomatología que se agrega, aparte de cefalea, tos, dificultad para tragar y fiebre, es la congestión nasal ", agregó al respecto.

"Esta variante Delta es el doble de contagiosa que la variante 'normal' (…) y existe el doble de posibilidades de necesidad de hospitalización en caso de que la persona esté contagiada. Es extremadamente importante exacerbar las medidas de prevención especialmente en la ventilación de los espacios y el uso de mascarilla", destacó.

Y en relación con qué medidas debería adoptar el Gobierno, Retamal afirmó que hay que " exacerbar la trazabilidad , ahora que todavía hay pocos casos tenemos que, inmediatamente, aislar a los pacientes Delta y enviar a cuarentena a sus contactos estrechos", además de potenciar la trazabilidad.

Ante el avance de las comunas a fases más avanzadas del Plan Paso a Paso, afirmó que "la recomendación a las personas es no concurrir a espacios cerrados, si los espacios cerrados si antes de la circulación comunitaria de variante Delta eran no recomendables, hoy más que nunca también. En espacios cerrados, los aerosoles van a permitir que haya mayor transmisión".