"Que se vaya solo": El tenso momento del embajador venezolano en Iquique al explicar plan de Maduro

Arévalo Méndez llegó a una playa de la capital de la Región de Tarapacá para explicar el plan que pretende repatriar migrantes, tras las agresiones registradas este fin de semana. T13 captó esos instantes.

Algunos migrantes venezolanos encararon y rechazaron el plan de retorno de Nicolás Maduro luego de haberse registrado agresiones en Iquique, las cuales han sido catalogadas como xenófobas.

Fue durante este lunes que el embajador venezolano en Chile, Arévalo Méndez, llegó a la capital de la Región de Tarapacá para poder explicar el "Plan Vuelta a la Patria", que fue anunciado por el mandatario Maduro tras registrarse los hechos este fin de semana.

De hecho, durante este martes se confirmó que la Embajada de Venezuela en Chile estaba coordinando la repatriación de migrantes. Sin embargo, hubo quienes rechazaron el ofrecimiento.

Según pudo constatar T13 en el lugar, el representante diplomático de Nicolás Maduro se acercó a migrantes que se encontraban acampando en una de las playas de Iquique.

"Les ofrecemos retorno a Venezuela, es posible en grupo esta misma semana. Si reunimos por lo menos 50 acá, en Iquique, el avión pasaría a recogerlos acá (…) ese es el ofrecimiento", señaló Méndez a los migrantes. Sin embargo, ahí se registraron los primeros rechazos.

Consultado por T13, Méndez reaccionó señalando que "acá hay venezolanos que salieron hace cuatro o cinco años (…) estas son consecuencias del bloqueo, el 2015 Venezuela estaba en una condición totalmente diferente".

Una de las migrantes dijo enfática que "no me gustó, nosotros no queremos regresar para Venezuela , no queremos saber nada de Venezuela hasta que no tengamos algo de verdad", mientras que otro señaló: "Que agarre ese avión y se vaya él solo, con su familia".

Por lo pronto, se desconoce si habrá migrantes que deseen salir de Chile para volver a su país de origen.