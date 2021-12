Alcalde Vodanovic anuncia querella contra Cathy Barriga por fraude al fisco

"Los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecinos de Maipú", señaló el actual jefe comunal.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó la presentación de una querella contra la ex jefa comunal Cathy Barriga y quienes resulten responsables por fraude al fisco .

La acción judicial ocurre luego de la emisión de un reportaje en Teletrece, en el cual se profundizaban las acusaciones contra la ex alcaldesa, quien ocupó el cargo entre 2016 y 2021, tras la detección de una forma de operar con dineros fantasmas y presupuestos inflados.

El actual alcalde afirmó en Twitter que "tras cinco meses de una rigurosa revisión de lo ocurrido en la Municipalidad de Maipú, por parte de equipos especializados, hemos presentado una querella por fraude al fisco contra la ex alcaldesa y quienes resulten responsables".

"Los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecinos de Maipú. No buscamos revanchas ni acciones desmedidas, pero no podemos dejar de cumplir nuestro deber como gestión", complementó al respecto.

"Por esto, ponemos en manos de la justicia una serie de hechos irregulares que afectaron y afectan al municipio, pero por sobre todo a los vecinos de la comuna", agregó Vodanovic.

Y añadió que entre las presuntas irregularidades detectadas "está la vulneración de mecanismos de control presupuestario, la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa y la adulteración de documentos contables".

"La adulteración de documentos contables es particularmente grave, ya que ahí había montos asignados a servicios, cuyo destino no ha podido ser determinado. En total, la suma de estas acciones y el despilfarro causaron un perjuicio a la municipalidad de al menos $21 mil millones ", manifestó el alcalde.

"Esta suma corresponde al déficit reportado por la propia dirección de control municipal en agosto. La cifra final es mayor, ya que no se incluyen ahí, entre otras cosas, montos asociados a la falta de inversión en el plan de desarrollo de SMAPA, que sufrió abandono durante cuatro años", indicó.

Sobre lo mismo, Tomás Vodanovic señaló que la querella se presentó "con la convicción de que la cultura del despilfarro, las irregularidades y la destrucción del municipio no pueden quedar impunes. No es justo que la cuenta de la fiesta la paguen los vecinos y vecinas que menos tienen y que más necesitan de su municipio".

"Esperamos que la justicia pueda proceder de buena forma, para así avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la necesaria reconstrucción de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Con el foco puesto en nuestro trabajo por sacar a Maipú adelante", cerró.