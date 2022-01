Carmen Gloria Valladares y cargo de primera dama: "Las mujeres ya no estamos para decorar a nadie"

La secretaria relatora del Tricel afirmó que el desafío es que se dignifique el cargo y no que se elimine, pero reiteró que "no me gusta la discriminación positiva".

La secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, se refirió a la decisión de Irina Karamanos de asumir el cargo de Primera Dama , comprometiéndose a reformularlo por su connotación de género.

En conversación con Radio ADN, la funcionaria del Poder Judicial señaló que "la compañera, en este caso, del Presidente de la República, tiene que tener un rol afín a lo que está el Presidente (...) la Presidencia le cambia la vida al ciudadano, no solo a él, sino a su compañera".

"Es bueno dedicarse a tareas sensible a la ciudadanía, como la infancia, la mujer. Lo cambiaría en esa parte: no ser un elemento decorativo. Las mujeres ya no estamos para decorar a nadie ”, sostuvo.

En ese mismo sentido, detalló que el desafío es que “se dignifique el rol, no que se eliminara. Una autoridad como el Presidente de la República debe tener una compañera o un compañero y que por su tarea, no debe dejarlo solo, y ella cumplir un rol a la tarea competentes, como la infancia, la migración, las mujeres. Tantas tareas que puede hacer”.

"Hay que reconocer el rol que le ha correspondido al hombre, porque si no hubiese comprendido que la mujer puede entregarle sensibilidad al sistema, no habría podido. Soy de la convicción de que la mujer no deba ocupar los puestos que debe ocupar por ser mujer. No me gusta la discriminación positiva", sentenció.