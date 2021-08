Tres constituyentes electos por la Lista del Pueblo se marginan del colectivo: Ya son cinco bajas

Camila Zárate, electa por el distrito 7, confirmó que ya no asiste a las asambleas de la lista ni tampoco participa de sus definiciones. Helmuth Martínez, del distrito 23, también anunció su salida del colectivo, y Natalia Henríquez aseguró que ya no está participando.

Malas noticias llegaron a la Lista del Pueblo este viernes, con tres constituyentes que se marginaron del colectivo. Se trata de Camila Zárate, convencional electa por el distrito 7, y Helmuth Martínez, del distrito 23, y Natalia Henríquez del distrito 9, quienes no están participando activamente.

En conversación con Ex Ante, Zárate confirmó que dejó de participar de las asambleas de la Lista del Pueblo, y que tampoco es parte de las definiciones ni las decisiones que ha tomado y está tomando el grupo que irrumpió con fuerza en la Convención Constitucional.

“Yo nunca voy a negar que ingresé a través de la Lista del Pueblo, fue la lista que yo elegí, no obstante de que yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la Lista del Pueblo. Esto no significa que yo niegue a la Lista del Pueblo”, dijo Zárate al medio.

Agencia Uno Lee También > Giovanna Grandón, la "Tía Pikachu": "Voy a hacer un 'parelé' con la Lista del Pueblo"

Martínez por su parte, les comunicó oficialmente a sus compañeros de lista, mediante una declaración, que no seguiría siendo parte del grupo.

En la misma línea, la constituyente electa por el distrito 9, Natalia Henríquez, aseguró en sus redes sociales que desde que la Lista del Pueblo inició "un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial" ella tomó distancia del grupo.

"Me marginé de la participación de la Lista Nacional, sin que esto afecte el compromiso y el trabajo con mis compañeros y compañeras constituyentes", explicó en sus redes sociales.

Estas renuncias al colectivo de izquierda, que ha dicho estar en contra de los partidos políticos y tuvo el respaldo ciudadano en las elecciones de mayo, se suman a la de las constituyentes Loreto Vidal y Elisa Giustinianovich, quienes se retiraron de la Lista del Pueblo en las primeras semanas de funcionamiento del órgano.

Las últimas semanas de la Lista del Pueblo han estado marcadas por un conflicto para definir un candidato presidencial. Primero se había levantado el nombre del líder sindical Cristián Cuevas, pero luego se descartó su nombre y se presentó a tres precandidatos que buscarán recolectar firmas en el Servel, lo que molestó a algunos miembros del grupo.

Este viernes también se concretó la salida de Claudia Pérez de la Lista del Pueblo, quien se desempeña como asesora de la constituyente Giovanna Grandón, otra electa por el grupo que anunció que tomaría distancia.

"Por el momento, voy a hacer un 'parelé' con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención (…) No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente", afirmó este viernes la "Tía Pikachu".