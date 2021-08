Daniel Jadue condena declaraciones de Fabiola Campillai sobre “quemarlo todo”

El excandidato presidencial del PC aseguró que “no comparto ningún llamado a la violencia y nunca lo he hecho" y agregó que "me molesta que la justicia actúe como sabemos con el ex carabinero que disparo esa lacrimógena”.

El excandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, lamentó y condenó las palabras de Fabiola Campillai el pasado viernes, quien hizo un llamado a “quemarlo todo”, luego que la justicia decidiera quitarle la prisión preventiva al capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien está imputado por haberle disparado la bomba lacrimógena que le quitó la vista, el gusto y el olfato.

“No comparto ningún llamado a la violencia y nunca lo he hecho. No me gusta y condeno las declaraciones de Fabiola Campillai, pero me molesta que la justicia actúe como sabemos con el ex carabinero que disparo esa lacrimógena”, dijo el alcalde de Recoleta en conversación con radio Futuro.

Los dichos de Campillai, una de las víctimas más simbólicas del estallido social, se produjeron el pasado viernes cuando la Corte de Apelaciones decidió que Maturana debería cumplir arresto domiciliario, y fueron condenadas por distintos sectores políticos.

En la entrevista con el medio, Jadue también se refirió a lo sucedido con el candidato presidencial de su sector, Gabriel Boric, quien fue agredido en su visita a la cárcel Santiago Uno, donde intentó visitar a las personas que están presas por delitos relacionados al estallido social, y descartó que sus declaraciones, responsabilizándolo por la ley antibarricadas, hayan influido.

“El Frente Amplio salió a reconocer que se había equivocado en la idea de legislar la ley anti protestas. Eso es una crítica política. Eso nada tiene que ver con lo que le pasó a Gabriel en la cárcel. Puede haber habido un error en la decisión de ir a la cárcel. Yo no habría ido jamás, me parece temerario. Si no tengo una relación con los familiares u organizaciones que están detrás de los presos políticos, no entiendo la decisión”, dijo Jadue.