Diputado Schalper responde a Jiles por insulto: "La refleja de cuerpo completo"

El parlamentario de RN se refirió en el matinal "Bienvenidos" a los dichos de la diputada humanista, quien lo trató de "candado chino".

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refiró este miércoles en el matinal "Bienvenidos", al insulto que su par del Partido Humanista, Pamela Jiles, le hizo en el marco de la discusión del proyecto de postergación de elecciones en la Cámara de Diputados.

"A mí no me sorprende tanto. De alguna manera me dio un sentimiento como encontrado porque por una parte nunca es grato recibir un insulto de esta naturaleza, pero por otro lado yo creo que la refleja de cuerpo completo porque cuando ella dice que 'no sea hombrecito' eso denota un sesgo o un acercamiento a la dinámica de la relación hombre y mujer bastante particular", precisó el parlamentario.

Su respuesta va en directa relación a lo dicho por Jiles este martes cuando lo trató de "candado chino Schalper", luego que éste le pidiera que se inhabilitara en el marco de la franja electoral, dado que su pareja Pablo Maltés es candidato a gobernador por la Región Metropolitana.

Esta solicitud no fue del agrado de la diputada, por lo que en un punto de prensa para informar lo sucedido, calificó al parlamentario de “candado chino”.

"Yo me quiero referir a una declaración que acaba de hacer en el hemiciclo el diputado ‘candado chino’ Schalper", comenzó diciendo la pre candidata presidencial, para luego agregar: "Nanai diputado ‘candado chino’ Schalper. El diputado acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme en relación al proyecto que estamos votando sobre la franja. Supongo que haciendo referencia a que ‘El Abuelo’, Pablo Maltés, es candidato a gobernador por la Región Metropolitana. Cuestión que él no dice porque no es hombrecito".

Frente a esto, Schalper dijo que esta "expresión tiene dos cosas muy importantes: la primera es que la refleja a ella de cuerpo completo en su intolerancia, en su falta de capacidad de diálogo, en su manera de proceder políticamente, y lo segundo, nos permite una reflexión más profunda, que es cómo llevamos adelante las conversaciones en democracia".

Finalmente, destacó que los dichos de la diputada hayan sido criticados por sus pares del Congreso. "Me alegro del repudio generalizado que tuvieron estos dichos", cerró.