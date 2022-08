Diputada Ana María Gazmuri confirma consumo de marihuana: "También fumo"

"Actúo con la frente en alto ¿Sabes por qué? Porque con esas dejo de alimentar las arcas del narcotráfico", recalcó la parlamentaria en alusión a las cinco plantas que posee.

La diputada independiente, Ana María Gazmuri, reconoció que consume marihuana y que actualmente posee cinco plantas "porque con esas dejo de alimentar a las arcas del narcotráfico", afirmó.

En entrevista con La Tercera, Gazmuri señaló que consume marihuana y más tarde -en sus redes sociales- detalló que actualmente tiene cinco plantas de marihuana. "También fumo (...) No solo no me avergüenzo, yo cultivo mis plantas en mi casa y hablo de las plantas que cultivo.

También se refirió al examen de drogas al que se deben someter los parlamentarios. "Hay que hacerse cargo de los temas de fondo. No podemos seguir con esta política que apunta a la estigmatización y a la criminalización. Si con este reglamento pretenden dar un golpe al narco, no pueden estar más alejados de la realidad", indicó.

Gazmuri se suma al diputado de Revolución Democrática (RD), Jaime Saéz, quien reveló que le gusta la marihuana.

En una entrevista con Revista Cáñano, Saéz afirmó que no se abastecía de "manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté".