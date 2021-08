Diputado Undurraga critica el cuarto retiro del 10%: "Dejemos de lado el facilismo y el populismo"

El también vicepresidente de la Cámara de Diputados dijo que le gustaría que el cuarto retiro sea detenido "por las consecuencias que ya estamos viviendo como sociedad".

El diputado Evópoli y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Francisco Undurraga , se refirió al proyecto que busca un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el que comenzará su trámite legislativo este miércoles 11 de agosto.

En conversación con Tele13 Radio, dijo que que espera que la iniciativa sea detenida por las consecuencias que se están teniendo sobre la inflación y en las futuras pensiones. Asimismo, emplazó a los futuros candidatos presidenciales a poner orden.

"A mí me gustaría que el cuarto retiro sea detenido por las consecuencias que ya estamos viviendo como sociedad. Una inflación del 0,8% significa que los créditos hipotecarios, de consumo, los arriendos, se han encarecido más de la cuenta. No hay nada que genere más pobreza que la inflación", comentó.

En este sentido, agregó que espera que "la cordura, los candidatos a la presidencia y la responsabilidad empiecen a cundir. Dejemos de lado el facilismo y el populismo y al menos cerremos el periodo legislativo de una forma decente".

"Efectivamente a la gente hay que ayudarla y durante un periodo de tiempo muy importante se le ayudó de forma muy mezquina, pero eso no justifica que juguemos con las pensiones de los chilenos", indicó.

En relación a esto, el diputado de Evópoli también apuntó hacia la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), iniciativa que algunos plantean que podría frenar un cuarto retiro del 10%.

"Yo he conversado este tema con el subsecretario de Hacienda y le insistí mucho que a las ayudas del IFE hay que introducirle una variable que tenga que ver con incentivar la incorporación al mercado laboral", expresó.

Y agregó: "Desde ese punto de vista es importante el cómo incentivamos el mercado formal laboral, porque si no, no vamos a salir de la crisis. Si nosotros tenemos gente vendiendo cosas en la calle o por Instagram sin pagar impuestos, sin cotizar, no vamos a poder reactivar de la forma que merece Chile".

Renuncia de Catalina Parot

La ex ministra de Estado, Catalina Parot, renunció el lunes a su cargo como secretaria ejecutiva de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, a solo un mes de su nombramiento.

Sobre esta decisión, el diputado Evópoli, partido donde milita Parot, dijo desconocer los motivos de la renuncia y señaló que espera que el gobierno nombre a una persona que le de tranquilidad en la administración de los recursos.

Agencia Uno Lee También > Jaime Bellolio: "Extender o no el IFE va por un carril distinto que el cuarto retiro"

"Yo espero que el gobierno nombre a una persona que le de tranquilidad al propio gobierno en la administración de los recursos y que genere un ambiente que nos pongamos todos a trabajar en pos del país, más que a sacar cuentas pequeñas", sostuvo.

Por otro lado, descartó que Evópoli aspire a que este cargo sea ocupado por alguien del partido.

"Nunca hemos tenido aspiraciones de cuotas ni antes ni hoy día y no veo por qué lo vamos a tener que tener a partir de hoy día en la mañana. Hemos puesto y hemos facilitado a la gente que consideramos es la mejor, pero esta una decisión del gobierno, del Presidente de la República", cerró.