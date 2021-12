Melero por cuarto retiro: "Las indicaciones que se presentaron no mitigan el daño que persiste"

El Ministro del Trabajo en Tele13 Radio justificó la decisión del gobierno de poner discusión inmediata al proyecto y afirmó que es necesario zanjar este tema.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero , insistió en que es muy difícil mejorar o intentar mitigar los efectos de un cuarto retiro de fondos previsionales.

En conversación con Tele13 Radio, dijo que "todas las indicaciones que se presentaron no mitigan el daño que persiste. No porque usted lo pueda cobrar en dos cuotas va a dejar de extraer del sistema previsional cerca del orden de 16 mil millones de dólares que podrían generarse menos en el sistema previsional chileno y dejar a más de 5 millones de chilenos sin un peso en sus cuentas individuales".

Y agregó: "Tampoco se mitiga poniéndole impuestos que al final no prosperó, ni tampoco pudieron dar con una solución en el tema de las rentas vitalicias porque es muy difícil enmendar lo que está mal construido, lo que está inevitablemente diseñado para generar efectos negativos no solamente en el sistema previsional, sino también en la economía".

En este sentido, explicó que a la Comisión Mixta "se le impuso un propósito muy difícil de cumplir, que es mejorar lo que estructuralmente está dañado en su diseño original. Por eso lo que se está generando es una ilusión de mejoramiento de pensiones en el tema de los vitalicios que no va a ser realidad porque aprobaron una indicación que no tiene fondos, que no está contemplada en el presupuesto del año 2022".

Por lo mismo, afirmó que el informe presentado el miércoles en la comisión "en vez de avanzar, retrocede, perpetúa los elementos inadecuados que contenía y pone al Congreso en una situación muy compleja, porque el debate va a tener que centrarse en una mayor racionalidad, en una mirada menos electoral, de manera tal que se atenúe este divorcio que ha habido entre lo técnico y lo político y se pueda tener una mirada más objetiva".

Por otra parte, el Ministro del Trabajo justificó la decisión del gobierno de poner discusión inmediata al proyecto del cuarto retiro, y afirmó que es necesario de una vez por todas zanjar el tema, ya que la incertidumbre está golpeando fuertemente a la economía.

"La incertidumbre lo único que genera es dificultades al país, pone un pie de duda sobre el sistema previsional chileno a futuro y eso es lo que al gobierno motiva para ponerle una discusión inmediata para que este tema se zanje y no se prolongue más esta incerteza en el tiempo", precisó.

Gobierno recurrirá al TC

El miércoles, el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, anunció que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si se aprueba el cuarto retiro de fondos de pensiones.

Misma postura confirmó en Tele13 Radio el ministro Melero, quien dijo que "ni este, ni ningún gobierno debe restarse a utilizar los instrumentos institucionales que existen si es que el parlamento no respeta los límites que la Constitución política establece en materia de seguridad social y de iniciativa y rol en gastos".

Y añadió: "Estamos aún en una etapa de buscar mañana [viernes] en la Cámara de Diputadas y Diputados y el lunes en el Senado, que se recupere la racionalidad perdida y que este tema tenga un cause más normal".

"El contexto económico y social del país justifica mucho menos un cuarto retiro si se pretende que este sea un mecanismo de ayuda social", cerró.