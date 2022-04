Paris y Siches: Le falta preparación, pero no solo política, le falta un poco más de cultura

"Creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas, pero aparentemente no ha cambiado”, mencionó el ex ministro de Salud.

Enrique Paris, ex ministro de Salud, se refirió al rol como Ministra del Interior de la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, comentando que “ le falta preparación ”.

En entrevista con Revista Sábado, el también ex presidente del Colegio Médico habló sobre su vida tras dejar su cargo en el Ministerio de Salud y su percepción del gobierno de Gabriel Boric, en especial de la ministra Siches.

En la instancia, se refirió al actual rol de la ex presidenta del Colmed, asegurando que a la ministra “ le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad”.

La crítica se da semana después de que Siches señalara erróneamente que un avión con migrantes expulsados del país había retornado con todos ellos.

“Imagino, ha sido bastante doloroso para ella porque creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas, pero aparentemente no ha cambiado”, agregó.

En la misma instancia, el ex ministro fue cuestionado sobre si cree que Izkia Siches deba renunciar al Ministerio del Interior, a lo que respondió que “no, yo creo que la renuncia tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso”

“Una de las cosas que aprendí en estos dos años es a criticar con evidencia, y jamás con frases soeces o con palabras inadecuadas o pidiendo la renuncia al voleo, si estos no son cargos de elección popular”, señaló el médico.

Por último dio un consejo a la ministra Siches, diciéndole “ actúa con prontitud, pero piensa lentamente ”.