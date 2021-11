Paris reitera llamado a usar mascarilla tras contagio de Boric: "Debe mantenerse siempre"

"No hemos visto que se use correctamente en algunas manifestaciones, en algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros", señaló el ministro.

El ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró el uso correcto de la mascarilla para evitar contagios de COVID-19 luego que el diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, diera positivo en un test PCR.

Boric anunció la tarde de este miércoles que dio positivo a COVID-19, lo que provocó que los candidatos presidenciales iniciaran una cuarentena preventiva además de dos diputados.

Al respecto, Paris señaló que "a raíz de lo ampliamente difundido sobre el test PCR positivo de un candidato a la Presidencia, tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia. No ha pasado la pandemia".

"Algo tan simple como el uso correcto de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente en algunas manifestaciones, en algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros", señaló Paris en relación a los últimos debates presidenciales en donde los candidatos no usaron mascarillas a pesar de estar en un recinto cerrado.

"La mascarilla debe mantenerse siempre y nosotros siempre usamos la mascarilla, incluso dentro del Ministerio de Salud usamos la mascarilla. Es fundamental, ya que el uso de la mascarilla marca diferencia significativa con la posibilidad de contagiarse", reiteró el ministro.

Sobre los contactos estrechos, Paris reiteró que son aquellas personas que interactuaron "dos días antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso confirmado".

Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recalcó que "también es catalogado como contacto estrecho una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático entre dos días antes y 10 días después de la toma de la muestra".

"Una persona catalogada como contacto estrecho y que tiene su esquema completo de vacunación, tiene que cumplir siete días de cuarentena considerando el día uno el último día del contacto. Los contactos estrechos que no tienen su esquema de vacunación deberán cumplir 10 días de cuarentena", señaló Daza.