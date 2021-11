Piñera por Nicaragua: "Pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes"

Junto con realizar un emplazamiento a condenar la situación en el país centroamericano, el mandatario reafirmó que el Estado chileno no reconoce las elecciones del pasado 7 de noviembre.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación política en Nicaragua, luego que se diera a conocer un supuesto apoyo del Partido Comunista al Presidente de dicho país, Daniel Ortega.

Dicho respaldo fue puesto en duda por varios personeros comunistas, como las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola y el alcalde y ex candidato presidencial del partido, Daniel Jadue, quienes se desmarcaron del pronunciamiento.

Agencia Uno Lee También > "No sabemos cuál es el origen": La carta sobre Nicaragua que reveló diferencias en el PC

Respecto a este punto, Piñera reiteró la condena contra el momento de Nicaragua: "Digamos las cosas en forma fuerte y clara: Nicaragua ya no es una democracia ".

"En Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia: no fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas", sostuvo.

Del mismo modo, sentenció que "en consecuencia, el gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones".

"En esta materia, y especialmente cuando hablamos de principios básicos como la libertad, la democracia y los derechos humanos, no pueden haber dobles estándares", señaló.