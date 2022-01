Rodrigo Álvarez: "Nosotros estuvimos dispuestos a apoyar a Patricio Fernández o Patricia Politzer"

El convencional contó en Tele13 Noche el motivo por el que él cree que aún no se decide la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.

La nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional aún es un misterio. La extensa jornada ha estado marcada de ocho votaciones para escoger al sucesor de Elisa Loncon y va para una novena.

Ninguno de los participantes del órgano constitucional logró obtener los 78 votos que necesita por parte de sus compañeros para quedarse con la presidencia, por lo que Elisa Loncón y Jaime Bassa anunciaron la suspensión de la sesión y su reanudación para este miércoles a las 15:00 horas.

El convencional Rodrigo Álvarez contó en Tele13 Noche el motivo por él que cree que aún no se decide la Mesa Directiva de la Convención Constitucional. "La izquierda tiene aquí 118 votos, necesita sólo 78 para elegir a la Mesa Directiva y no ha sido capaz de llegar a ese acuerdo. No han logrado obtener los votos suficientes, que la tienen de sobra", comentó.

Álvarez se refirió a dos nuevas cartas que podrían levantar la derecha. "Nosotros estuvimos dispuestos a apoyar a Patricio Fernández o Patricia Politzer", hecho que aún no se realiza.

Recordemos que la votación para elegir a la nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional comenzó en la mañana del martes y se extendió hasta la madrugada de este miércoles.