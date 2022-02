Jorge Pizarro y situación de Allamand: "Pareciera que está pagando los platos rotos de otros temas"

El senador (DC) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado abordó la renuncia de Andrés Allamand, luego de su elección como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El domingo se informó que el presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand , quien fue electo como secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Esta elección generó un nuevo cruce y, aunque el propio Allamand aseguró que “jamás hubo ni asomo de abandono de deberes” , la oposición envió dos oficios en relación a su salida de la Cancillería y al nuevo cargo que tendrá.

Al respecto, el senador de la Democracia Cristiana (DC) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Pizarro, conversó este lunes con Mesa Central, en Tele13 Radio , y lamentó que exista “mala información”.

“Andrés Allamand fue elegido por los representantes de los 22 países miembros de la Secretaría General Iberoamericana hace un par de meses. Nosotros conversamos con él, se le felicitó en la sala, porque fue un nombramiento y una elección que de verdad no se esperaba como lo planteó el propio Andrés Allamand”, expresó el senador.

“Él no era candidato. Se produjo ahí, como siempre en estos organismos internacionales, distintas postulaciones, en ninguna tuvo posibilidad de consenso y ese consenso se fue produciendo después a través del propio Andrés Allamand”, detalló acerca de la elección.

Frente a esto, Pizarro destacó que “a mí me ha llamado la atención algunas cosas que se dicen o la falta de rigurosidad con que se plantean, como por ejemplo que él está ejerciendo dos cargos simultáneamente, que le ha significado poco menos que una fortuna al país usando recursos públicos, cosas que no son efectivas. Él todavía no asume, es un secretario general de la SEGIB electo. Sus funciones, tal como informó y le informó al Gobierno, las asume la segunda quincena de marzo”.

“Entonces creo que hay una confusión, una lamentable confusión porque esto al final genera un enredo, genera una situación de desinformación. Pareciera que él está pagando los platos rotos de otros temas que son complejos para el país a los cuales le han achacado responsabilidad, como el tema de la migración. Todos sabemos que el tema de la migración en Chile lo maneja el Ministerio del Interior y lo viene haciendo junto con el presidente de la República sin participación alguna de la Cancillería”, continuó.

El senador profundizó en esto último y manifestó que “a él se le achaca que andaba haciendo cosas que no corresponden mientras tenemos una crisis migratoria en el norte, en circunstancias que la crisis migratoria en el norte es del Gobierno y de la parte del Gobierno interior”.

“Creo que son temas de mala información también, porque eso se tendría que haber explicado mejor. El mismo Gobierno haber explicado mejor esta situación y creo que ha sido malo en definitiva para el propio ex canciller, para lo que es la convivencia o la información más clara de la política chilena y la representación que implica que un chileno o chilena, más allá de su afiliación política, pueda ocupar una responsabilidad internacional como ésta que es bien importante para Latinoamérica”, agregó.

Acusación constitucional

Acerca de la reacción de la oposición, acusando abandono de deberes por parte de Andrés Allamand, el senador afirmó que “creo que no corresponde un tema de ese tipo, porque uno diría en qué está faltando a los deberes el canciller Allamand. Si él desde que salió elegido lo planteó públicamente, les manifestó a las autoridades de Gobierno que es una responsabilidad que él recién asume a partir de marzo, después de terminado este Gobierno”.

“No veo en qué podría estar faltando a sus deberes, si es que en uso de sus vacaciones sin que implique ningún gasto para el país, porque no ha significado gasto ni la elección ni el que él haya estado en uso de sus vacaciones en España, no veo dónde se haya producido el problema”, agregó.

Pizarro lamentó además que “han dicho que recibe dos remuneraciones, que esto es una suerte de ‘pituto’. A mí realmente me ha sorprendido, porque son colegas o algunos que hacen afirmaciones que uno espera que tengan mayor rigurosidad”.

“Pero en fin. El ambiente lamentablemente no es de lo mejor en el país, se dice cualquier cosa. Vuelvo a decir que creo que hay una responsabilidad también de parte del Ejecutivo, del Gobierno y tal vez del propio canciller, de haber explicado mejor para efectos de la comunicación pública. Entonces como hubo algunos, llamémoslo así, planteamientos en contra, entiendo que él viene, renuncia justamente para evitar un problema y ahora lo critican justamente por haber renunciado. Los mismos que le pedían que renunciara, renuncia, y ahora le critican lo mismo. A mí me parece que no es la manera”, cerró el senador.