Senador De Urresti (PS): "Esperemos que algunas autoridades se bajen del unicornio"

El parlamentario profundizó en sus críticas contra el ministro Giorgio Jackson, sobre quien aseguró que "su actuación ha sido pésima".

El senador Alfonso De Urresti (PS) abordó el momento que está viviendo el oficialismo, a poco más de cinco meses del inicio del gobierno de Gabriel Boric que también integra el parlamentario.

En conversación con La Segunda, el parlamentario se refirió al acuerdo constitucional oficialista para comprometer una serie de cambios a la nueva Constitución en caso de un triunfo del Apruebo.

Al respecto, sostuvo que "recogí la petición del Presidente Boric en su llamado a ponernos de acuerdo. Lograr una nueva Constitución es fundamental para un socialista".

Del mismo modo, fue consultado sobre el rol que jugará el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en la articulación de los acuerdos de modificaciones constitucionales.

Sobre este punto, De Urresti aseguró que "(Jackson) no es un actor válido para interactuar con nosotros; lo único que ha hecho es sembrar desconfianza y recelo".

"El Presidente necesita a un ministro que genere acuerdos, pero él ha denostado a sus aliados para mantener su pureza ideológica. En esto no hay dos opiniones: su actuación ha sido pésima . Su arrogancia y sectarismo le hacen muy mal al Presidente Boric", añadió.

Finalmente, abordó la falta de nombre de la coalición oficialista, e indicó que "los éxitos de los gobiernos son cuando se genera la capacidad de entendimiento, de confianza, trabajo conjunto (...) espero que este segundo periodo después del plebiscito podemos avanzar en eso por el éxito del gobierno".

Consultado si es que no se ha puesto el ánimo dentro del oficialismo, aseguró que "creo que hay ciertos sectores interesados en no hacerlo. Las alianzas no se concretan por decreto. Esperemos que algunas autoridades se bajen del unicornio para ese momento, que desciendan al mundo terrestre donde hay que gobernar día a día".