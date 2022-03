Huracán Christell: El historial de victorias que la tiene como favorita en "Aquí se Baila"

La cantante ha tenido que pasar por tres "batallas finales" y en todas ellas ha salido triunfadora, dejando en el camino a Emilio Edwards, Gianella Marengo y Kathy Contreras.

Fue a principios de marzo cuando Christell Rodríguez ingresó al programa de Canal 13, "Aquí se baila", causando gran sorpresa en los televidentes y también en sus seguidores de redes sociales.

De esta manera, la ex Rojo, quién se hizo conocida en el programa de talentos cuando tenía sólo 5 años de edad, volvió a la televisión después de más de una década.

" Cuando me invitaron estaba muy sorprendida , por la consideración y porque se dieron cuenta que me gusta bailar. Me hubiera encantado entrar al inicio porque tendría un training más parecido al del resto", dijo en esa oportunidad la cantante.

Sin embargo, tuvo claro desde un inicio que con su ingreso daría bastante de qué hablar. "Muchos van a pensar que no debería haber entrado en esta etapa, pero quiero que vean que me atrevo, que me gusta hacer estar cosas. Soy aperrada y versátil y me interesa aprender otras cosas", dijo.

Y añadió: "Mantengo mi esencia, esa buena onda de disfrutar las cosas, pero también soy de ir con todo, sin miedo. Quiero que me vean que he crecido, que he hecho distintas cosas que me gustan".

Historial de 'victorias'

Y así lo ha demostrado. En su debut en el programa junto a su bailarín Luciano Copelli, se lució bailando un reggaetón (“Guaya Guaya”) de Don Omar, sorprendiendo al jurado y recibiendo muy buenos comentarios. De hecho, Neilas Katina le dijo que bailó mejor que “algunos que se creen bailarines y que ya no están acá”.

Sin embargo, en su segunda presentación, un 'Cha cha cha', no logró cautivar al jurado, provocando que su baja calificación -de 10 puntos- la llevara competir en eliminación con el actor Emilio Edwards.

Mientras Edwards defendió su lugar en el programa bailando 'Talking To The Moon' de Bruno Mars, Christell lo hizo con 'Black Swan' de BTS . A pesar de que la decisión no fue unánime, de acuerdo a lo declarado por la jurado Karen Conolly, Christell se quedó con el puesto en el programa.

En su seguna semana de competencia, la cantante y su bailarín se movieron al ritmo del merengue 'El ombliguito' de Pochy y su Coco Band. En esa oportunidad, Karen Connolly señaló que mejoró su expresión facial y su memoria coreográfica. Por su parte, Francisca García-Huidobro mencionó que Christell es la sorpresa de la temporada y que hizo un merengue puro y claro.

A pesar de haber sido destacada por el jurado, la participante no logró superar el puntaje de sus compañeros y pasó a zona de eliminación, quien se enfrentó en una batalla final con Gianella Marengo.

Primero, Gianella bailó 45 segundos de Candyman, de Christina Aguilera, y luego Christell hizo lo propio con 'Hey Mama', de David Guetta & Nicki Minaj. Tras unos segundos de deliberación entre el jurado, Karen Connolly informó que la eliminada era Gianella Marengo.

Mensaje "body positive"

Para su tercera semana, Christell hizo vivir a todos quienes disfrutan del programa, un conmovedor momento, gracias a la coreografía que mostró. Su actuación no sólo dejó a la concursante y su bailarín notoriamente afectados, sino que incluso dejaron a la jurado Francisca García-Huidobro rompiendo en llanto.

La presentación, donde bailaron al ritmo de la canción "En guerra", de Sebastián Yatra y Camilo, se centró en el autoestima e imagen personal, con un bello mensaje relacionado al movimiento social "body positive" .

Tras no conseguir un puntaje perfecto, pasó nuevamente a zona de eliminación, donde tuvo que bailar al ritmo del pop, específicamente, "I'm a slave 4 u", de Britney Spears, coreografía que la liberó de enfrentarse a una batalla final.

Ya para esta semana, Christell y Luciano Coppelli, deslumbraron con una onda disco al ritmo de "Shake Your Groove Thing" de Peaches & Herb. En la oportunidad el jurado destacó la conexión entre ambos y su vestuario, el que lució mejor con dicha coreografía.

Pese a los buenos comentarios, nuevamente pasó a zona de eliminación, lo que llevó a que la noche del jueves se presentará con un nuevo baile: interpretó “Hopelessly devoted to you”, de Olivia Newton-John, de la película “Grease”.

Como ya es costumbre, Christell tuvo que ser parte del duelo final, ya que su puntaje no le alcanzó para salvarse. De este modo, junto a Kathy Contreras se enfrentaron en esta batalla.

Kathy bailó 45 segundos de "La Serpiente", de La Muchacha, mientras que Christell interpretó 45 segundos de "ON", de BTS.

Tras unos segundos de deliberación del jurado, Karen Connolly informó que la última eliminada del programa antes de las semifinales, por decisión unánime, era Kathy Contreras.

De esta forma, Christell logró quedarse una semana más en el programa y pasó directo a la seminifinal en medio de los elogios del jurado y convirtiéndose así en una de las favoritas para quedarse con el gran premio.