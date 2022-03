Christian Ocaranza descartó ser padre y entregó una potente razón: "Yo sé que no es excusa..."

En conversación con el programa online "Triángulo", que se emite por las principales plataformas digitales de Canal 13, el participante de "Aquí se baila", se sinceró sobre su vida personal.

Es uno de los participantes que ha dejado con la boca abierta al jurado de "Aquí se baila". Bailarín y coreógrafo, Christian Ocaranza está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, a nivel profesional, pero también personal.

Sobre esto último, Christian quiso hablar en profundidad en el programa online "Triángulo", espacio que se emite por las principales plataformas digitales de Canal 13.

Durante la conversación, Ocaranza fue consultado sobre su situación sentimental, debido a que en noviembre pasado se comprometió para contraer matrimonio con Bastián Ibáñez , su pareja desde hace casi 3 años.

Sobre este mismo, el bailarín además dio a conocer su postura sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Ibáñez. En este contexto, señaló que descarta tener un hijo, "no porque no me gustaría tenerlo. Creo que me ha costado mucho conmigo. Tengo un niño interior que yo creo que es el que más ha costado disciplinar", declaró el artista.

Y añadió: "Mi carrera como artista, nunca ha sido estable económicamente, donde puedas decir: 'Sabís qué, yo puedo sostener, cuidar a mi hijo de aquí hasta que se muera'".

"Mucha gente me ha dicho: 'Christian, eso da lo mismo porque uno se las rebusca'. Los papás son así. Tengo esos amigos que tienen cinco hijo y son bailarines. Yo sé que no es excusa", aseguró, afirmando que "estoy seguro que sería un excelente papá, pero en estos minutos no está en mis planes".