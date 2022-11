Doctor Ugarte afirma que Enrique Paris fue mejor ministro de Salud que Jaime Mañalich

"Mañalich, sin embargo, tiene una forma de ser ruda, es como un toro, pero también recordemos que fue capaz de implementar las camas UCI", afirmó el médico en "Juego Textual".

La noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, el Dr. Sebastián Ugarte, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

En la última sección del programa, el temido "Cara a Cara", al médico le preguntaron quién lo hizo mejor como ministro Salud, Jaime Mañalich o Enrique Paris, según su opinión, a lo que él manifestó que Enrique Paris.

Tras ser consultado sobre el por qué, el médico contestó que "yo creo Paris tuvo la capacidad de dialogar , de construir acuerdos. Fue capaz de llevar adelante todo un programa de vacunación exitoso, que sus logros son evidentes. De eso no hay cómo dudarlo".

"Mañalich, sin embargo, ojo, tiene una forma de ser ruda, es como un toro, pero también recordemos que fue capaz de implementar las camas UCI. La multiplicación de camas UCI y el sistema sanitario no colapsó", señaló.

"No es tan querido Mañalich, pero ojo, no se la he reconocido esa parte también. Fuera de toda consideración política, hay que reconocer que en momentos tan dramáticos para el país, la gente que hace cosas hay que reconocerla. Hay que tener la grandeza de reconocer esas cosas", finalizó.