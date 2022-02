El doloroso mensaje de Carlos Caszely tras funeral de su esposa: "Nuestra estrella subió al cielo"

María de los Ángeles Guerra murió el pasado martes 22 de febrero, tras padecer un agresivo cáncer a la columna el cual le volvió a fines de 2021.

El ex futbolista Carlos Caszely agradeció en las últimas horas las muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, cuyo funeral se realizó la tarde del miércoles.

A través de sus redes sociales, el ex delantero de La Roja, mundialista en Alemania 1974 y España 1982, escribió un sensible mensaje para agradecer a todos la preocupación y dedicarle una bellas palabras a María de los Ángeles.

"Agradezco a cada una de las personas que nos acompañó en este difícil momento, dándonos y enviándonos cariño y fortaleza", expresó Caszely.

Sobre el funeral en sí, mencionó que "fue un día emotivo donde nuestra estrella subió al cielo para iluminarnos e iluminarlos".

Finalmente cerró con un "Eternamente agradecidos. Familia Caszely Guerra".

Pero estas no fueron las únicas palabras que el ex seleccionado nacional entregó tras el fallecimiento de Guerra. El miércoles, en el programa "Tú Día" , se mostró sumamente afectado previo al funeral.

En la instancia, comentó que que no sabía cómo enfrentaría la vida sin María de los Ángeles. "No sé lo que voy hacer ahora, no sé qué va a pasar mañana, la verdad es que no tengo idea. Están los hijos, están los nietos, están los amigos, pero hay algo aquí que es muy difícil de escribir", comentó.

Y concluyó: "No hay palabras, ni juntando a Neruda o a Mistral, no hay una cosa que pueda salir de aquí que uno pueda decir con palabras lo que siente".