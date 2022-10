Don Francisco reveló que le ofrecieron animar Viña pero lo rechazó por una importante razón

Mario Kreutzberger confindenció en 'Socios de la parrilla' que lo invitaron a participar en varias ocasiones y una vez a animar.

La noche de este jueves, "Socios de la parrilla" recibió como invitado en el quincho de Canal 13 a Mario Kreutzberger, 'Don Francisco', para conversar con sus anfitriones, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Tras recordar que este 4 y 5 de noviembre se celebra una nueva Teletón, los 'Socios' partieron conversando sobre la experiencia de Don Francisco como bisabuelo.

Pero también el animador ahondó sobre su vida familiar y su trayectoria profesional. En este sentido y en la última sección del programa, 'Seamos Claro', le preguntaron a Don Francisco si era cierto que una vez lo consideraron para animar el Festival de Viña.

"Varias veces me ofrecieron ir y alguna vez me ofrecieron animar", reveló el comunicador y agregó: "La verdad es que antes del Festival de la canción yo hacía un festival ahí mismo en la Quinta Vergara. Yo decía 'cómo voy a ir después si yo ya tenía mi festival'", recordó.

Y agregó: "La razón principal por la que no he ido nunca es porque esos meses yo los ocupaba para el programa de la Cámara Viajera. Iba enero, febrero y marzo grababa en diferentes partes del mundo".

Luego, se tomó un momento para compartir una profunda reflexión al respecto.

"Siempre pensé, sentí y siento que para una persona que ya tiene una trayectoria, el riesgo del Festival de Viña es mucho más alto que la oportunidad del éxito. Yo no podía competir físicamente con mis colegas que me antecedían como animadores. Ellos tenían una pinta, un tono de voz diferente una manera distinta de animar que yo creía que no cuadraba en el Festival", concluyó.