Don Francisco reapareció en el Teatro Teletón con emotivo discurso e hizo un gran anuncio

El conductor se tomó el tiempo, además de agradecer a todas las figuras que se han sumado a la campaña solidaria.

Con una obertura donde Mario Kreutzberger no entregó su habitual discurso, comenzó la Teletón 2022.

Si bien la transmisión inició con todos los animadores y animadoras de la televisión chilena sobre el escenario, luego se continuó con la historia de un joven tiktokero.

Pero ya pasadas las 23:00 horas, Martín Cárcamo y Karen Doggenweiler le dieron la bienvenida a Don Francisco en el Teatro para que concediera algunas palabras.

Al reaparecer en el escenario, el líder de esta cruzada recibió una gran ovación por varios minutos. Tras esto tomó la pabra y reconoció que "esta noche es muy emocionante para mí y lo primero que tengo que hacer es, parafraseando a Violeta Parra, dar gracias a la vida, porque tuve la gran oportunidad, el privilegio de poder estar 44 años participando de esta campaña de la Teletón".

Don Francisco también aprovechó la instancia para agradecer a los chilenos por estar presente y no haber fallado en ninguna jornada. "Si no era la política, era un terremoto; siempre ha habido obstáculos", afirmó.

Pero eso no fue todo, ya que también se refirió a su nuevo rol en esta cruzada solidaria. "Estoy presente, atento para todo lo que me necesiten, porque voy a colaborar siempre, mientras el intelecto y físico me lo permitan", expresó.

Pero en medio de su discurso, el comunicador además hizo un importante anuncio. "Ayer nos avisaron que el Gobierno Regional por una unanimidad había aprobado el instituto en una región que faltaba, en O'Higgins , así que se construye para Rancagua", declaró.