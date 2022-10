Don Francisco reveló sus motivos para no animar la Teletón 2022: "Sería egoísta e irresponsable"

"Este año también voy a estar, pero no en el mismo lugar, porque tiene que venir una generación como la de ustedes", contó el animador en un nuevo episodio de "Socios de la parrilla".

Esta noche de jueves, “Socios de la parrilla” recibió como invitado en el quincho de Canal 13 a Mario Kreutzberger, Don Francisco .

El destacado animador nacional conversó sobre su vida privada y repasó su trayectoria profesional con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

A través de una carta enviada a El Mercurio, el comunicador confirmó que no liderará este año la Teletón .

Pancho Saavedra le preguntó si fue muy difícil tomar esta decisión y qué tan real es lo que escribió en esa carta, a lo que respondió: "Lo que yo dije es que yo daba un paso al costado de la Teletón. Ustedes saben que en esta pega, a lo mejor muchos han contestado así, alguna vez ustedes dijeron: 'yo doy un paso al costado. Me retiré. Ya no me interesaba'. En general, el 90% de esas oportunidades no es verdad. Dijimos al principio que esto es una pasión, y dar un paso al costado no es voluntario".

"A mí no me gustaría dar un paso al costado. A mí me gustaría estar al frente y hacer lo mismo que hacía siempre de la misma manera, pero sería egoísta, irresponsable y no lo haría bien" , afirmó.

"Voy a cumplir 82 años y hace 44 años que estoy en la Teletón. Este año también voy a estar, pero no en el mismo lugar, porque tiene que venir una generación como la de ustedes, y también una generación nueva de donantes y participantes", indicó.

"Esto es algo construido por un país. Es un caso único. No hay muchos casos en el mundo como este, donde empezamos con una quimera", señaló.

El comunicador destacó la gran labor que ha tenido la Teletón durante todos estos años. "Es muy importante lo que hemos hecho. No es solamente que hayamos construido 14 institutos. No es solamente que del 5% de niños en Santiago, hayamos llegado a atender al 93% de los niños de todo el país. Si no atendemos a más es porque las personas no han venido, no tienen acceso o están muy lejos. Hemos hecho una cosa extraordinaria".

"Mucho más que eso. Le hemos dado visibilidad al 20% de la población de nuestro país a las personas que tienen algún grado de discapacidad. No había ninguna facilidad arquitectónica, nada. Era otro Chile. La gente escondía a las personas con discapacidad. No podían subirse a un bus, no podían entrar al estadio, nada", aseguró.

"Yo creo que es tan importante que esto se mantenga. Los que hemos logrado la unión de todo Chile somos los que hemos hecho la Teletón, porque nos hemos puesto más arriba de las diferencias políticas. Hemos sido un solo corazón, un solo pensamiento, y eso nació en el momento más difícil de Chile, cuando Chile estaba más quebrado ideológicamente", finalizó.