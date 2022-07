El duro camino de Verónica Roberts para embarazarse: tuvo una pérdida y le dijeron que era infértil

La ex Granja Vip contó que cinco días después que su médico le emitió un certificado de infertilidad, supo que estaba en la dulce espera.

Una alegre noticia compartió hace algunos días la exparticipante del reality show "La Granja Vip", Verónica Roberts, al anunciar que está embarazada.

Con un emotivo texto que publicó en su perfil de Instagram, Roberts expresó lo feliz que estaba por esta nueva etapa en su vida, agradeciendo particularmente a una persona.

Se trata de su fallecida hija, Luna, a quien perdió hace algunos años producto de una trisomía cromosómica, un trastorno genético en los cromosomas , lo que generó una gran tristeza para ella y su pareja, el psicólogo Fernando Farías.

En conversación con Las Últimas Noticias, Roberts contó cómo sucedió todo, justo en el momento en que con su esposo estaban iniciando un proceso de adopción.

La ex miss Chile detalló que uno de los trámites para poder adoptar era establecer cierta incapacidad para tener hijos biológicos. Fue así como el 19 de abril pasado, su médico tratante emitió un certificado de infertilidad.

"Esa semana me estaba controlando por una anemia que me había dado. Todos esos días me había sentido un poco rara y me acuerdo que estaba así cuando fui a hacerme un examen de sangre", comenzó contando.

Y continuó: "Ya tarde ese día, que nunca se me va a olvidar, el 23 de abril, me llegó el resultado del laboratorio. Entre los datos aparecía que estaba embarazada. Y yo no lo podía creer".

"Le dije a mi marido que había dado positivo, y él pensó que me había dado Covid, jajajá. No entendía nada. Yo le dije: 'No, mira, me dio positivo, somos tres'", señaló y luego explicó que "la emoción fue tremenda. Ninguno de los dos lo podía creer (...) es que te juro, siento que lo habíamos intentado todo para embarazarnos".

T13.cl - Intento de encerrona a Julio César Rodríguez Lee También > Revelan momentos de intento de encerrona a Julio César Rodríguez: Fue perseguido por delincuentes

Roberts precisó que se habían sometido a tres inseminaciones intrauterinas entre 2021 y marzo de 2022, y el proceso había sido desgastante, emocional y económicamente. "Nos hacíamos exámenes para detectar qué pasaba y no había explicaciones. Era una infertilidad desconocida", sostuvo.

La kinesióloga atribuyó su embarazo a un milagro, puesto que con su esposo son "muy creyentes". "Para mí es un milagro, un milagro de abril, como la canción. Mi explicación es esa", dijo.

Actualmente, Verónica tiene tres meses y medio de gestación. "Me gustaría decirle a la gente que está en esta posición, que no pierda la esperanza, que sí se puede, que sigan confiando", cerró.