Alex Gárgolas y polémica con fanáticos chilenos: "Es un público completamente agresivo"

Si bien el productor puertorriqueño se disculpó por sus palabras contra los fanáticos nacionales del género urbano, igualmente los volvió a criticar.

Continúa la polémica entre el productor musical Álex Gárgolas y el público chileno del género urbano. Ahora fue el mismo puertorriqueño que a través de un video en YouTube donde pidió disculpas y explicó la situación.

Todo comenzó cuando Gárgolas se refirió sobre el alcance de los actuales artistas nacionales del género urbano, en vísperas del lanzamiento del álbum “Reggaetón Chileno Vol. 1”, que protagonizarían artistas nacionales y él produciría.

“Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, fueron las palabras de Gárgolas.

A raíz de sus palabras varios artistas chilenos y sus fanáticos respondieron a estos dichos en redes sociales. Sin embargo, Gárgolas respondió este domingo con un video que dura 13:24 minutos, donde habló sobre la situación y afirma que se dejó llevar por la agresividad.

“Se sintieron ofendidos y discúlpenme, como alguna vez lo hizo Maradona y muchísimos artistas. Me disculpo porque soy humano y me deje llevar por la agresividad y la forma en la que me hablaron”, señaló Gárgolas en una sala que deja ver sus cuadros de sus discos y colaboraciones.

Durante el registro el productor comentó que su agresividad se debe a que hablaron de Puerto Rico, “me deje llevar por el impulso y la agresividad de los fanáticos, los comentarios hacia mi PR…le conteste por la impulsividad”

Sobre los artistas de su país de origen que dieron su apoyo a Chile, Gárgolas comentó que, “Los artistas de Puerto Rico que tiraron en ese momento son grandes amigos míos, incluso para que ustedes sepan, luego de lo que ocurrió nos hablamos por teléfono ya que a muchos los conozco desde que tienen 18 años”.

El boricua pidió disculpas al público chileno pero, al mismo tiempo, criticó su comportamiento. “Perdónenme Chile, aunque sé que desde el fondo de su corazón NO lo harán porque es un público completamente agresivo y se lleva todo al pecho… Y espero que ningún otro país se sienta ofendido con algún comentario que ustedes hagan”, señaló.

Finalizó comentando que “esto no es futbol, no es una guerra, es música… Mil disculpas a ese país… Pero me moleste, me deje llevar pero yo ya pase página”, y agregó: “Destrúyanme aquí abajo (refiriendose a los comentarios) pero tengo muchos amigos en Chile y sigo hablando con ellos luego de esto”.

Por el momento el video ya cuenta con más de 5 mil visualizaciones.