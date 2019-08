Ex "Dancing With The Stars" le dijo a su esposo "no soy heterosexual" y eso ayudó en su matrimonio

Julianne Hough, de 31 años, es una de las bailarinas más exitosas y reconocidas de Estados Unidos. La artista nacida en Orem, Utah, ganó en dos oportunidades el programa de televisión "Dancing With The Stars" —como profesional— y luego se unió como jurado.

Actualmente, de hecho, oficia de juez en "America’s Got Talent". Experiencia que la convirtió en la portada de Women’s Health, donde posa desnuda y habla sobre su vida personal y profesional.

Julianne Hough de Dancing With The Stars: no soy heterosexual Instagram

Dentro de sus declaraciones, una de las más sorprendentes fue la de una conversación con su esposo, Brooks Laich, jugador de hockey sobre hielo con el que contrajo matrimonio en 2017.

Cuatro meses después de la boda, Hough le dijo a su pareja: "¿Tú sabes que yo no soy heterosexual, cierto?". Y ante la confusión del deportista, le reafirmó que "no lo soy, pero elegí estar contigo".

La bailarina comentó que estaba muy nerviosa por compartirle la noticia a su esposo, porque no sabía si le gustaría "esa versión de mí".

Sin embargo, aseguró que la situación impulsó la relación hacia adelante: "Creo que hay seguridad con Brooks ahora que estoy soltando todo eso, y no hay miedo de expresar cosas que he tenido miedo de admitir o de las que he tenido vergüenza o culpa por lo que me dijeron o por cómo me criaron".