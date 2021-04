"Se ha rechazado el pago de Netflix": Cómo detectar mensajes fraudulentos y evitar que te lleguen

Usuarios de la plataforma de streaming han reportado mensajes de texto con links para "restablecer" el pago del servicio. Obviamente son falsos, por lo que ser cuidadoso nunca está de más.

Las plataformas online tienen la ventaja que los contratos digitales son de fácil y rápido acceso, lo mismo ocurre con su pago de mensualidades con tarjetas de crédito, o con tarjetas de prepago disponibles hoy en el mercado.

Sin embargo son estas ventajas las que en ocasiones son utilizadas por piratas cibernéticos para realizar estafas bancarias, como también robar datos personales de quienes caen en sus redes.

Una de estas técnicas son los mensajes de texto que han reportado los suscriptores de Netflix, donde por SMS supuestamente se les notifica el rechazo de la forma de pago para la plataforma. A esto añaden un link para ingresar donde se pedirán distintos datos.

Este tipo de mensaje es falso y por ningún motivo debes presionar sobre el enlace.

Cómo identificar notificaciones fraudulentas

Para evitar caer en estas trampas, Netflix ha elaborado una guía, considerando como primera medida analizar y revisar bien qué mensajes nos llegan, más aún si son links sospechosos o de números desconocidos.

Además la plataforma indica en su sitio web que nunca solicitarán información personal por email o mensaje de texto. Esto incluye lo siguiente: Número de una tarjeta de crédito o débito, como también detalles de cuenta bancaria o la propia contraseña de Netflix.

A esto añaden: "Nunca solicitaremos pagos por medio de otro proveedor o de un sitio web externo. Si el texto o el email vinculan a una URL que no reconoces, no la toques ni hagas clic en ella. Si ya lo hiciste, no ingreses ninguna información en el sitio web que abriste".

Pero si al momento de leer esta artículo ya entregaste datos, puedes seguir los siguientes pasos:

Cambia tu contraseña de Netflix por una nueva, segura y exclusiva.

Actualiza tu contraseña en cualquier sitio web en el que utilices la misma combinación de email y contraseña.

Comunícate con tu institución financiera si introdujiste alguna información de pago, ya que podría haberse visto afectada.

Reenvía el mensaje a phishing@netflix.com siguiendo los pasos detallados anteriormente.

Cómo identificar números fraudulentos

Además de las recomendaciones entregadas por Netflix te recomendamos la aplicación True Caller, o Fake a Call, las cuales permiten identificar números que puedan pertenecer a inescrupulosos que buscan realizar estafas y que fueron denunciados por otros usuarios.

También puedes hacer tu propio reporte para evitar la propagación de estafas.

En conversación con T13.cl Mario Romero, editor del sitio especializado en tecnología Transmedia.cl sostuvo que estas aplicaciones permiten "filtrar llamadas sobretodo cuando nos invaden ofertas de servicios", añadiendo que esta misma plataforma permite identificar de dónde provienen los mensajes de texto.

"Al tener la app instalada y recibir una llamada aleatoria o de mensaje, ésta advierte que podría ser spam. Así también permite que el usuario la clasifique como tal", señaló Romero.