Habla dueña de pastelería que hizo fallida torta de Mickey Mouse: Acusa amenazas y menores ventas

"Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar (...) qué pudín tan horrible", acusó el cliente que recibió el pastel de cumpleaños que se hizo viral en redes sociales.

Una torta se hizo dueña de diversos comentarios en redes sociales. Se trata de un pastel de cumpleaños de Mickey Mouse que distaba mucho de la forma original del conocido roedor de Disney.

La creación culinaria corresponde a un encargo para un cumpleaños, pero los resultados no dejaron conforme a los clientes, quienes denunciaron el hecho a través de redes sociales.

" Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar (...) qué pudín tan horrible", manifestaba el autor de la denuncia en contra de la Panadería Marce.

El registro alcanzó miles de reacciones en redes sociales y, desde ese entonces, se han ido sabiendo nuevos detalles del caso.

Los hechos se registraron en Barranquilla, Colombia, donde la mujer que preparó el pastel se llenó de críticas por su trabajo.

Según recogió El Tiempo, la mujer manifestó que "yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín ".

De igual manera, reconoció que le devolvió el dinero a los clientes, pero eso no fue suficiente para evitar la denuncia ciudadana.

" Eso fue lo que me ofendió , fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió", alegó.

Por otra parte, también afirmó que tras la denuncia su negocio se vio perjudicado, puesto que sus ventas disminuyeron de forma drástica e incluso comenzó a recibir amenazas.

Sin embargo, las cosas parecen mejorar un poco, dado que tras conocer las amenazas y perjuicios al negocio, pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos le han ofrecido ayuda.

Recientemente, un actor le brindó un taller de capacitación y ella espera poder mejorar sustancialmente sus preparaciones para el futuro.