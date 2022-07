Hombre que perdió un ojo se pegó el de una caricatura para que lo reconociera una App del celular

Pablo Feighelstein, recortó un ojo de una caricatura y se lo pegó sobre su parche para poder obtener un certificado de circulación para irse de vacaciones.

Un psicólogo argentino de 67 años que perdió un ojo hace varios años (y usa un parche), tuvo que ingeniárselas para que una aplicación en el celular le reconociera el rostro para poder finiquitar un trámite.

Pablo Feighelstein debió recortar de una revista un ojo de un personaje de caricatura para pegárselo y lograr así la validación del sistema de reconocimiento facial de la app Mi Argentina.

Oriundo de la localidad de Río Tercero, en Córdoba, Feighelstein junto a su familia quiso viajar de vacaciones a Puerto Madryn pero se encontró con la imposibilidad de tramitar el certificado , ya que la aplicación no lo reconocía.

"Viajábamos en enero de 2022, así que en diciembre de 2021 comenzamos a gestionar el certificado. Nos registramos en Mi Argentina, pero cuando me quise tomar la fotografía que piden para poder registrarme, no me dejaba y no me identificaba el rostro", declaró al medio Los Andes.

Y agregó: "Fui al cajón de casa donde los chicos guardan sus revistas y recorté el ojo de una caricatura de una revista Billiken. Lo pegué encima del parche y cuando puse la cara en la cámara para tomarme la foto, recién allí la aplicación me reconoció la cara y me permitió registrarme".

Instagram @renato.conservav / @clonserva Lee También > Hijo de Claudia Conserva mostró duro mensaje que recibió sobre su mamá: "Tapo el nombre por respeto"

La pérdida de su ojo

El psicólogo reveló que a los 15 años tuvo cáncer y la secuela de la enfermedad fue la pérdida del ojo izquierdo y desde entonces usa un parche.

"Lo que me pasó ahora con 'Mi Argentina' es triste, pero no es la primera vez en que siento que el Estado me impide o restringe algo porque no tengo un ojo. En mi caso, es una batalla con el Estado que se ha dado siempre y por distintos motivos", concluyó.