Hombre trans argentino está embarazado de mellizos: "No va en contra de mi masculinidad"

Ian Alejandro Rubey afirmó que pretende amamantar a los bebés y que su nacimiento sea a través de parto vaginal. Su historia se ha hecho conocida en todo el continente.

Ian Alejandro Rubey (31) es el primer hombre trans que se convertirá en padre de mellizos en Argentina, puesto que tiene 33 semanas de gestación.

Su historia se ha hecho conocida en el país trasandino y en el continente, debido a cómo ha vivido el proceso y, además, de sus deseos de no sólo gestar a sus hijos, sino que tenerlos por parto vaginal y amamantarlos .

"Estar embarazado no va en contra de mi masculinidad, ni siquiera con esta panza de 8 meses", dijo en diálogo con Infobae.

"Quería formar mi familia pero no se me ocurría pensar en gestar, precisamente porque lo asociaba con la idea de ser mujer", manifestó, agregando que "yo estaba intentando apropiarme de mi identidad masculina y hacerla parte total y absoluta de mi vida, me estaba inyectando testosterona. No me cuadraba ni por casualidad que se podía ser hombre y estar embarazado, al contrario, sentía que iba a ir en desmedro de mi masculinidad".

Sin embargo, conoció testimonios de otros varones que fueron gestantes, como el de Rubén Castro, un hombre trans de 27 años de origen español, que dio a luz a su hija en mayo de 2021. "Vi que por más que tuvieran una panza de 8 meses, su identidad no cambiaba. Eran ellos, seguían siendo ellos ".

Pese a que había iniciado su transición, y que se inyectaba testosterona cada 3 meses, inició su travesía para quedar embarazado a través de un método de reproducción asistida. "Yo no tenía pareja cuando empecé a pensar en ser padre, tampoco quería vincularme con alguien así, o sea, buscar a alguien solo para poder tener un hijo", dijo.

Por noviembre de 2021, decidió suspender la inyección de testosterona y cuatro meses después recuperó su ciclo menstrual. El plan era intentar con un tratamiento de baja complejidad con esperma donado y pocos días después se le confirmó que estaba embarazado tras un primer intento.

Dos semanas después, concurrió a realizar su primera ecografía y se le confirmó que esperaba mellizos . Se llamarán Manuel y Yanay Almendra, quienes nacerían en agosto si todo marcha bien.

De acuerdo a su testimonio, Rubey no se realizó la doble masectomía, por lo que tiene pensado amamantar a los bebés "al menos por un tiempo, hasta que necesite volver a recuperar mi cuerpo".

Por lo pronto, espera que los bebés nazcan en el octavo mes del 2022 y se mantiene junto a Patricia, una joven de Buenos Aires, con quien inició una relación amorosa.